ESCRAVIDÃO NO BRASIL

ONG divulga ‘lista suja’ do trabalho escravo ONG Repórter Brasil se antecipa ao Ministério do Trabalho e expõe nomes de empregadores condenados por trabalho escravo

Nesta terça-feira, 14, o ministro Alberto Bresciani, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), derrubou a liminar que suspendia por pelo menos 120 dias a publicação da chamada “lista suja” da escravidão, um cadastro de empresas autuadas pelo governo por submeter seus empregados a condições análogas à escravidão no Brasil.

Com a nova decisão, fica re-estabelecida a decisão de publicar a lista, que não era publicada desde 2014. Porém, como a decisão original ordenava a publicação até a última terça-feira, não se sabe se será concedido um novo prazo para que o Ministério do Trabalho a divulgue.

A ONG Repórter Brasil, porém, se antecipou à decisão judicial e publicou, ainda nesta terça, 14, a lista completa em seu site. A Organização obteve a lista por meio da Lei de Acesso à Comunicação (LAI).

O Ministério Público do Trabalho vai recorrer da decisão. A lista, no entanto, já circula livremente na internet.

Fontes:

EBC-TST derruba liminar que suspendia publicação da "lista suja" do trabalho escravo