Operação investiga propina em merendas escolares do Rio

OPERAÇÃO RATATOUILLE

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 1, no Rio de Janeiro, a Operação Ratatouille, uma ramificação da Operação Lava Jato. Ao todo, a PF cumpre um mandado de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão.

A operação investiga o pagamento de pelo menos R$ 12,5 milhões em propina sobre contratos de merendas escolares, alimentação de presídios e hospitais durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ).

Um dos alvos da operação é o empresário Marco Antonio de Lucca, um dos sócios do bar carioca Riba e ligado às empresas Masan Alimentos e Serviços e Comercial Milano, ambas fornecedoras do governo estadual e da prefeitura do Rio. O empresário foi preso às 6h da manhã, em seu apartamento na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul da capital do Rio.

Iniciadas há seis meses, as investigações apontam que o empresário pagou pelo menos R$ 12,5 milhões em vantagens indevidas a agentes do governo estadual em troca de benefícios em contratos. Segundo a Justiça do Rio, Marco Antonio de Lucca era “o grande corruptor da iniciativa privada na área da alimentação e serviços especializados no Estado do Rio de Janeiro. Aduz o MPF que o investigado teria se associado aos integrantes da Organização Criminosa, através da entrega valores em espécie diretamente ou por intermédio de Luiz Carlos Bezerra”.

É a segunda vez que Marco Antonio de Lucca é alvo de uma operação da PF. Em janeiro deste ano, ele foi alvo de condução coercitiva na Operação Quinto do Ouro, que prendeu sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado acusados de receber propina para favorecer empresas em contratos firmados com o governo. Segundo a operação, a Masan era uma das empresas favorecidas.

O nome “Ratatouille” remete a um prato típico da culinária francesa e foi usado pela PF em referência a um jantar no Ritz, um restaurante de alto padrão de Paris, do qual participaram Cabral, agentes do governo e vários empresários, entre eles, Marco Antonio de Lucca.

