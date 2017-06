CORRUPÇÃO POLICIAL

Operação no Rio mira 96 PMs acusados de receber propina do tráfico PMs são denunciados por organização criminosa e corrupção passiva na maior operação contra a corrupção policial já feita no estado

Brasil 29 jun, 2017

Esquema movimentava cerca de R$ 1 milhão por mês (Foto: Alex Ramos/O São Gonçalo)