Operador de Cabral lavou R$ 10 milhões em concessionárias PF e MPF fazem operação contra esquema de propina em troca de blindagem fiscal em governo de Sérgio Cabral. Delator revela repasses a operador

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira, 2, que é um desmembramento das operações Calicute e Eficiência, para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o agente fazendário Ary Ferreira da Costa Filho e outros dez de busca e apreensão. A operação, batizada de Mascate, teve como base a delação do economista Adriano José Reis Martins.

Ary é apontado como operador financeiro do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e atuava na Secretaria Estadual de Fazenda. Ele integrava um esquema de blindagem fiscal do governador, em que empresários recebiam benefícios da secretaria, como isenção de impostos estaduais e perdão de multas, em troca de pagamento de propina.

Ele é suspeito de lavar mais de R$ 10 milhões por meio de contratos fictícios com consultorias de fachada e concessionárias de automóveis no Rio de Janeiro, citadas em documentos da Operação Calitute. Esse dinheiro era distribuído para essas concessionárias, que contratavam os serviços de consultoria.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Adriano Martins, o delator do esquema, pertencia ao clã de concessionárias e fez os repasses durante um período de oito anos para Carlos Emanuel Miranda, outro operador de Cabral, para contratar os serviços de sua consultoria.

Ary também é suspeito de ocultação de patrimônio, em que teria comprado apartamentos pertencentes a firmas ligadas a Adriano Martins. Parentes de Ary, incluindo ele próprio, ocupam três apartamentos e a PF encontrou outros sete ligados ao operador e registrados em nome de uma imobiliária.

