Orgânicos X alimentação convencional Preocupação dos brasileiros com a qualidade dos alimentos consumidos cresce na mesma proporção que as dúvidas sobre a dieta ideal

Muitas pessoas já se perguntaram se a alimentação orgânica oferece mais benefícios em comparação aos alimentos cultivados tradicionalmente (com insumos agrícolas). A diferença entre os preços desses produtos pressupõe que a primeira alternativa é a melhor, entretanto, é preciso analisar cada caso; a qualidade nem sempre é um fator visível aos olhos.

Se considerarmos a agricultura orgânica, – hipoteticamente melhor para um planeta mais saudável – viveríamos em um mundo mais natural, oferecendo uma dieta mais saudável a nossos descendentes, certo? Contudo, estaríamos desprezando a ação de agentes patógenos, nocivos à nossa saúde. A opção entre melhor nutrição x exposição a agentes patológicos não é das mais fáceis, afinal, qual das dessas dietas é a menos prejudicial para os seres humanos?

Para a maioria dos especialistas o uso controlado de fertilizantes/defensivos agrícolas não gera qualquer ônus à saúde humana, entretanto, o uso abusivo dessas substâncias pode trazer efeitos crônicos a longo prazo (desenvolvimento de alguns tipos de câncer, diminuição da fertilidade, má formação do feto entre outras). De acordo com o Instituto Biológico de São Paulo, o Brasil está na lista dos países que inspira cuidados: alimentos como o tomate e o morango são recordistas em resíduos. Por esse motivo, o país foi incluído num relatório da FAO que lista as nações que cometem abusos nos uso de insumos.

No caso dos orgânicos (de forte apelo ambiental), pragas e insetos são eliminados com o controle biológico, realizado com o uso de predadores. Por outro lado, agentes contaminantes contidos no solo e na água podem comprometer a saúde do homem. A oferta orgânica também apresenta desvantagens nos quesitos disponibilidade, custo e aparência dos gêneros. Além disso, por serem cultivados naturalmente, os alimentos tendem a ser menores e apresentar manchas devido ao ataque de insetos.

Apresentado o panorama, cabe ao consumidor eleger, segundo critérios próprios, quais são as melhores escolhas para a sua mesa.

Fontes:

The Washington Post-Is organic better for your health? A look at milk, meat, eggs, produce and fish

Uol-Alimentos orgânicos ou convencionais? Você escolhe