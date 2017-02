COLUNA ESPLANADA

Ouro branco Privatização da Cedae é balão de ensaio. Planalto quer incentivar os governadores a seguirem o mesmo caminho

A privatização da Companhia de Águas e Esgoto (Cedae), no Estado do Rio, é balão de ensaio. Não segue apenas a cartilha do corte de custos. O mercado e investidores estão de olho. O Planalto quer incentivar os governadores a seguirem o caminho. Quem ganha com isso? As empreiteiras. Em tempos de cerco do MPF e PF nas grandes obras, os empreiteiros procuram novos investimentos e PPP – Parceria Público-Política.

Liberais

No plano liberal de concessões e privatizações que enviará aos congressistas, o presidente Temer quer incentivar os Estados a se livrarem dos gastos com saneamento

Hermano

O Vaticano iniciou discreta negociação com entidades no Brasil. Pela possível vinda do Papa Francisco para comemoração dos 300 anos de Nossa Senhora de Aparecida.

N. Sra. do Carnaval

Don Odilo Scherer autorizou a Unidos da Vila Maria de SP a usar citação a Nossa Senhora Aparecida no desfile. Desde que respeitados a imagem e fatos históricos.

Cenário

Palacianos dão o diagnóstico: o presidente Michel Temer não esconde a preocupação com três assuntos: o fim do foro privilegiado para o ministro Moreira Franco, decidido na sexta pelo STF; as denúncias contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a abertura de inquérito no Supremo contra os dois pilares do Planalto no Congresso, os senadores Romero Jucá (PMDB-RR) e Renan Calheiros (PMDB-AL).

Revolta online

Estudantes do Centro Acadêmico da USP esperam conseguir até quarta 300 mil assinaturas no abaixo-assinado contra a indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Faltam 60 mil apoiadores ao protesto que será encaminhado ao presidente Temer.

Memória

A Coluna citou o criticado sistema político de escolha de ministros do Judiciário. Eis o que disse em 2012 Teori Zavascki: “Essa questão da escolha dos membros dos Tribunais Superiores está sempre em aberto e – vamos dizer assim – até hoje não se encontrou um sistema que fosse imune a qualquer crítica”.

Fila cresce

Com fechamento de várias agências por corte de custos, o BB sobrecarregou agências maiores com maior movimento – e também os funcionários. Muitas sem porta-giratória.

Pós-folia

O presidente Temer adiou para março as visitas que faria este mês no Norte e Nordeste para lançar programas sociais e propalar liberação do saque do FGTS antes do Carnaval.

Bombril Supremo

O ministro do STF Marco Aurélio Melo tem língua afiada. “O STF cumpre papel de ‘Bombril’ – com mil e uma utilidades”, ironizou sobre estratégia de defesa de Eduardo Cunha, que recorreu direto ao STF em vez de instâncias inferiores por sua liberdade. Outros togados concordam em sigilo. Sinal de que Cunha vai demorar a sair da cela.

Conta outra

A advogada Janaína Pascoal, algoz da ex-presidente Dilma, criou a figura do político duplicado. Sobre a trapalhada nomeação de Moreira Franco ministro, lembra que “As imputações de corrupção são da época em que era ministro de Dilma.”

Entre amigos

Acordo cordial fechado entre Renan Calheiros (PMDB-AL), líder da bancada, e o seu sucessor na presidência do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE): manter os assessores e funcionários da liderança e da presidência.

Recuo

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), enquadrou a Polícia Legislativa, que cercou imediações da sala da Presidência e dificultava a aproximação de jornalistas. Com a repercussão negativa, determinou aos seguranças recuarem. Na frente de plateia.

Ponto Final

De leitor: “Bom mesmo seria o boato entrar de greve”