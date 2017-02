MINISTRO DA CASA CIVIL

Padilha pede licença médica em momento complicado Procuradoria-Geral da União deve pedir abertura de inquérito para investigar ministro por recebimento de pacote suspeito de conter propina da Odebrecht

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, entra de licença médica em um momento delicado de sua gestão. Segundo a Folha de S. Paulo, a Procuradoria-Geral da União deve pedir abertura de inquérito para investigá-lo por conta do depoimento de José Yunes, ex-assessor do presidente Michel Temer.

Na semana passada, Yunes, que pediu demissão em dezembro, prestou depoimento aos procuradores em Brasília. Ele disse ter recebido um “pacote” em 2014, em seu escritório político em São Paulo, a pedido de Padilha.

O conteúdo do pacote é suspeito, já que o ex-diretor da Odebrecht, Claúdio Melo Filho, disse em sua delação premiada ter participado de um jantar no Palácio do Jaburu com Marcelo Odebrecht, Temer e Padilha. Na ocasião, segundo Melo Filho, Temer pediu apoio financeiro para o PMDB na campanha eleitoral de 2014. Na delação, Melo Filho disse que pagaria R$ 10 milhões, sendo que R$4 milhões ficariam sob responsabilidade de Padilha. Além disso, ele disse que um dos pagamentos foi feito na sede do escritório de advocacia de Yunes, no Jardim Europa, em São Paulo. Por isso, a Procuradoria-Geral avalia ser inevitável pedir ao Supremo Tribunal Federal autorização para investigar o ministro.

Yunes conta que, naquele ano, em meio à campanha eleitoral, recebeu um telefonema de Padilha, pedindo um favor. Ele queria que Yunes recebesse alguns “documentos” em seu escritório, que depois seriam retirados por um emissário. Yunes concordou. Na hora combinada, Lucio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), apareceu no escritório, trazendo um “pacote”. Yunes diz que até hoje não sabe o conteúdo do pacote.

Licença médica

Padilha tirou licença do governo na última quarta-feira, 22, por cerca de 12 dias, já que deve operar a próstata no final de semana. A licença é por atestado médico e não está publicada no Diário Oficial.

Na última segunda-feira, 20, Padilha foi internado no Hospital do Exército, em Brasília, com um quadro de hiperplasia prostática benigna. Ele teve uma obstrução urinária e precisou fazer um procedimento ambulatorial.

Ao receber alta ainda na quarta-feira, voltou ao Palácio do Planalto, onde despachou com Temer e avisou ao presidente que estava de atestado médico e que, por isso, iria para Porto Alegre, onde tem residência, repousar até depois do Carnaval.

