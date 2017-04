'TODOS PELA EDUCAÇÃO'

País tem quase 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola 'Essas crianças que estão fora da escola são exatamente as que mais precisam', afirma presidente da ONG 'Todos Pela Educação'

Um levantamento feito pela ONG Todos Pela Educação revelou que o Brasil tem quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos fora da escola.

O estudo, baseado nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE, revelou que houve um aumento no número de matriculados na escola entre 2005 e 2015, embora ainda tenha sido insuficiente para universalizar a educação no país, o que estava previsto para acontecer até o ano passado.

De acordo com a presidente da ONG, Priscila da Cruz, a população mais vulnerável é justamente a que está fora do ambiente escolar: “Essas crianças que estão fora da escola são exatamente as que mais precisam porque em geral são as deficientes, as mais pobres, e que moram em lugar mais ermos”.

Entre as crianças e jovens com idades entre 10 e 17 anos, as meninas são maioria entre as desistentes. Além disso, 30% delas já têm filhos.

Priscila Cruz ressalta que “o jovem sai da escola achando que vai voltar um dia, só que não volta. Por isso que, para ele, sair da escola não tem um peso tão grande, mas precisamos evitar que ele saia”.

Entre os motivos para a evasão do ensino médio estão “trabalho, gravidez precoce, violência e tráfico de drogas, diferentes situações da família. Também tem a questão da repetência múltipla, por isso que a política de progressão continuada é tão importante, é preciso garantir que o aluno aprenda para não repetir de ano”, ainda segundo Priscila.

O levantamento revelou também que o maior crescimento na taxa de atendimento escolar na última década foi entre crianças de 4 e 5 anos: de 72,5% para 90,5%.

