DELAÇÃO PREMIADA

Palocci negocia prisão domiciliar para delatar Lula Delação de Palocci narraria irregularidades cometidas pelo ex-presidente do BTG Pactual e ex-dono do Pão de Açúcar durante a gestão de Lula

Preso desde setembro de 2016, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci tenta negociar, em acordo de delação premiada, que sua pena seja cumprida em um ano de prisão domiciliar e que seus depoimentos sejam focados em banqueiros, empresários e no ex-presidente Lula. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Para ter sua delação aceita, o ex-ministro decidiu revelar detalhes de operações supostamente irregulares cometidas pelo ex-presidente e um dos donos do BTG Pactual, André Esteves. Palocci promete delatar supostas vendas de medidas provisórias no Congresso para bancos privados, nos quais o banqueiro esteve envolvido.

Além de Esteves, Palocci também delatará o ex-dono do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz. Segundo o ex-ministro, houve um esquema para manter o empresário no controle do Pão de Açúcar, em meio à disputa com a francesa Casino. A manobra não teria tido sucesso e culminou com a saída de Abílio do conselho do grupo em 2013.

De acordo com a Folha de S. Paulo, como a Casino contava com o apoio informal do então ministro do Desenvolvimento Fernando Pimentel, Abílio teria contratado Palocci para garantir influência a seu favor. Para isso, o Pão de Açúcar fez pagamentos à empresa de Palocci, chamada Projeto, por meio do escritório do advogado e ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, morto em 2014.

Palocci também promete explicar um esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), alvo da Operação Zelotes. Os procuradores da Operação Lava-Jato exigiram que o ex-ministro confirmasse informações dadas por executivos da Odebrecht a respeito de Lula, principalmente no que diz respeito à conta “Amigo” – uma suposta conta-propina operada pela empreiteira destinada às demandas políticas de Lula.

Eles também pediram que Palocci esclarecesse um suposto benefício financeiro obtido por Lula na criação da empresa Sete Brasil, em 2010.

Até o momento, o ex-ministro só teve um encontro com os procuradores e na ocasião não se mostrou favorável em delatar políticos com foro privilegiado. No entanto, Palocci mudou a postura após os investigadores informarem que, sem isso, não haveria acordo com a Justiça.

