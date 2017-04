COLUNA ESPLANADA

Palocci, o londrino Palocci morou por um ano em Londres, coração financeiro da Europa, e sempre teve fortes ligações com bancos londrinos

Antonio Palocci, disposto a contar tudo o que sabe para o juiz Sérgio Moro, deve abrir o jogo sobre o período sabático que tirou após deixar a Casa Civil de Dilma Rousseff. Segundo petistas, Palocci, morou por um ano em Londres, numa ponte-aérea com São Paulo. É um mistério até hoje até para grãos petistas. Londres é o coração financeiro da Europa, e Palocci sempre teve fortes ligações com bancos. O ex-ministro de Lula e de Dilma pode se tornar, além do Italiano na planilha da Odebrecht, o Londrino.

Banqueiros

Palocci teve atuação próxima de manda-chuvas de bancos como HSBC, Santander, e das instituições brasileiras privadas. Todos têm escritórios em Londres.

Coisa de doido

Michel Temer sancionou a Lei 13.437 instituindo o 30 de agosto como Dia Nacional do Perdão. Vá entender..

Vem mais

O PSOL entregou ao relator da reforma da Previdência uma petição com mais de 320 mil assinaturas contra a proposta. E vem mais, diz o deputado Glauber Braga (RJ).

Greve no ar..

Aeronautas de todo o País podem cruzar os braços a partir de segunda-feira. As assembleias com indicativo de greve contra a Reforma Trabalhista serão realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Protestam contra a abertura do capital das aéreas nacionais em até 100% para as estrangeiras.

.. risco no chão

O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Rodrigo Spader, pontua que “as mudanças representam potencialmente uma precarização sem precedentes para a profissão de pilotos e comissários, afetando inclusive a segurança de voo”.

Gringas taxiam

Há ‘taxiamentos’ nos escritórios das aéreas nacionais, todas endividadas e com aviões encomendados. A Delta pode aumentar, e muito, sua fatia na GOL. Os chineses, associados a uma européia, podem comprar de vez a Azul. A Tam (agora Latam) já é dos chilenos. A Avianca tem asas colombianas.

Apocalíptico

Do deputado Afonso Florence (PT-BA): “Depois da aprovação dessa Reforma da Previdência, esse governo vai acabar. Temer está torrado”.

Cercadinho

Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, comandantes do Congresso, determinaram à Polícia Legislativa que nenhum manifestante poderá mais se aproximar do espelho d’água.

Pito

Maia e Eunício avaliam que houve falhas “gravíssimas” da segurança na tentativa de invasão com quebra-quebra. Policiais Legislativos, que são guardas patrimoniais, pediram mudança nas regras e voltaram a pedir armas ‘pesadas’ para defesa.

Rebelados

Dois vice-líderes do Governo estão contra a Reforma da Previdência. O senador Hélio José (PMDB-DF) aponta que “não se pode mudar o jogo”. Já o deputado Carlos Henrique Gaguim (PTN-TO) posiciona que “Temer deveria retirar a PEC de pauta”.

Das quentinhas

O MP Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica quer a condenação de 17 empresas por formação de cartel na contratação de fornecedores de marmita às unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro.

Azedou o prato

Segundo o MPF-Cade, o conluio entre as empresas se deu no Pregão 1/2009, realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. O valor total do contrato era de mais de R$ 120 milhões por ano – cerca de R$ 10 milhões por mês.

CPI da Baleia

O famigerado jogo ‘Baleia Azul’ chegou ao Congresso. O senador Magno Malta (PR-ES) protocolou requerimento para instalação de uma CPI dos Maus Tratos de Crianças e Adolescentes. Tem farto material sobre automutilação e suicídio.

Chocou

Malta mostrou a Eunício Oliveira algumas cenas, que chocaram o presidente do Congresso. E ganhou um aliado para criar a comissão.

Ponto Final

“Todo edital tem um dono”

De Marcelo Odebrecht, preso na Lava Jato, o maior empreiteiro do País.