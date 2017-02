COM 121 HOMICÍDIOS

Paralisação da PM no Espírito Santo completa uma semana Apesar de suspeitas de paralisação no Rio de Janeiro, o policiamento ocorre normalmente

Nesta sexta-feira, 10, a paralisação da Polícia Militar (PM) no Espírito Santo completou sete dias seguidos. Até agora não houve acordo entre o governo e os representantes do movimento das esposas dos militares do Estado que bloqueiam a saída dos policiais dos batalhões.

Segundo o movimento das mulheres, elas fizeram uma proposta de 43% de reajuste dos salários da categoria e um pedido de anistia total para os policiais. No entanto, nenhum acordo foi feito.

Nos últimos dias, o governo tem reiterado que um aumento é inviável diante do cenário econômico atual. O governo do Espírito Santo diz que um reajuste representaria um custo adicional de meio bilhão de reais nos gastos com pessoal, o que desequilibraria as contas do estado.

Para piorar a situação no Espírito Santo, a Polícia Civil também cogita fazer uma paralisação. Na última quinta-feira, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado decidiu dar um prazo de 14 dias para o governo atender as reivindicações da categoria. Caso não seja feito um acordo, eles farão uma paralisação. Os policiais civis pedem recomposição salarial e nível superior para o cargo de agente de polícia. Os policiais também definiram que, por uma questão de segurança, as delegacias que funcionam com menos de quatro policiais serão fechadas e eles serão transferidos para delegacias regionais.

Situação no Rio de Janeiro

Após suspeitas de uma paralisação na Polícia Militar do Rio de Janeiro, o major Ivan Blaz, porta-voz da PM, disse ao Bom Dia Rio nesta sexta-feira, que o policiamento transcorre normalmente. A PM também pediu que a população busque informações nos perfis oficiais da corporação nas redes sociais. O pedido vem num momento em que boatos de terror se espalham com facilidade.

