ESPÍRITO SANTO

Paralisação dos PMs no Espírito Santo continua O acordo assinado, que não previa aumento salarial, não sensibilizou a maioria da tropa

A Polícia Militar no Espírito Santo continua paralisada mesmo depois de um acordo assinado entre o governo estadual e as entidades de classe de policias na última sexta-feira, 10. As esposas e os familiares dos PMs continuam ocupando as entradas dos batalhões.

A Secretaria de Segurança confirmou na manhã deste sábado, 11, que os policiais não voltaram às ruas. Pelo acordo com o governo, quem deixasse os batalhões até as 7h deste sábado, estaria perdoado e não seria processado.

A proposta que não previa aumento salarial não sensibilizou a maioria da tropa. Apesar de um grupo de policiais no quartel do Comando-Central da PM, em Vitória, tentar voltar as ruas, eles foram impedidos pelos manifestantes. A maioria da tropa continuou dentro da unidade.

A tentativa do governo de pressionar os policiais com o indiciamento por crime de revolta não deu certo. “O que foi assinado ontem com as associações não nos representa. Esse é um movimento dos familiares. A comissão que representa as mulheres não foi convidada a comparecer e nem assinou nenhum documento. Quem deveria nos representar, nos traiu. Isso nos motivou ainda mais a lutar e vamos continuar”, afirmou uma das manifestantes a Folha de S. Paulo.

O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, Renato Martins, que havia assinado o acordo, afirmou que não se considera mais dirigente da entidade.

Ainda neste sábado, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vão a Vitória para avaliar soluções para a crise.

Atualmente, há três mil homens de tropas federais (entre Força Nacional de Segurança, Exército e Marinha) patrulhando o estado.

Fontes:

O Globo-PMs do ES não aderem a acordo anunciado pelo governo e mantêm paralisação

Folha de S. Paulo-Com apoio de familiares, PMs ignoram acordo e mantêm motim no ES