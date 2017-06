IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Paulinho da Força perde direitos políticos por cinco anos Deputado foi condenado por improbidade administrativa na utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) teve os direitos políticos suspensos por um período de cinco anos, após ser condenado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) por improbidade administrativa.

Ele foi condenado por ter usado recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para contratar, sem licitação, uma fundação para ministrar cursos profissionalizantes para desempregados e pessoas de baixa renda. A contratação ocorreu quando Paulinho era presidente da Força Sindical (1999-2000).

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), durante a gestão de Paulinho da Força foram firmados três convênios com o Ministério do Trabalho. Em um deles, a Força Sindical contratou a Fundação Domini, de João Francisco Donini, para ministrar os cursos profissionalizantes. A contratação se deu sem licitação, sob o valor de R$ 215 milhões, pagos com verba do FAT, que tem como fontes de recursos contribuições do PIS e PASEP.

No entanto, a 6ª Turma do TRF3 concluiu que a fundação não tinha finalidade educacional específica nem capacidade de desempenhar a função para a qual foi contratada. “A inidoneidade da Fundação ré para realizar os cursos profissionalizantes para o expressivo número de trabalhadores resta escancarada quando se observam reiteradas inconsistência nos cadastros de alunos com duplicidade de CPFs mencionados na prestação de contas da entidade o que, no mínimo, demonstra a ausência de seriedade da instituição”, disse o colegiado em sua decisão.

Segundo o tribunal, os réus (Paulinho e Donini) sabiam da incapacidade da fundação e tinham conhecimento de suas estruturas precárias quando firmaram o convênio. “Agiram, no mínimo, com culpa grave, porquanto não atuaram com a diligência esperada na contratação do convênio em questão”. Apesar da condenação, os réus ainda podem recorrer da sentença.

Segundo site Consultor Jurídico, esta não é a primeira vez que Paulinho da Força é condenado por improbidade administrativa. Em 2014, a mesma 6ª Turma do TRF3 condenou o deputado (na época, filiado ao PDT) pelo crime. A condenação teve como base a compra superfaturada de uma fazenda em Piraju, interior de São Paulo, para um programa de reassentamento do governo federal.

Segundo a denúncia do MPF, a compra da fazenda se deu com recursos do Programa Banco da Terra, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio de convênios com bancos. A compra da fazenda deveria beneficiar 72 agricultores rurais sem terra. Porém, o MPF constatou que, além de a terra em questão ser improdutiva, a área comprada foi superfaturada em mais de R$ 1 milhão. Uma análise feita por peritos na época constatou que o valor máximo para a compra deveria ser de R$, 1,29 milhão, mas acabou sendo fechado em R$ 2,3 milhões.

“O conjunto probatório revela a existência de inúmeras irregulares no Programa de Reordenação Fundiária envolvendo a compra da Fazenda Ceres, irregularidades que caracterizam, inequivocamente, atos de improbidade administrativa”, escreveu, na época, a desembargadora Consuelo Yoshida, relatora do processo no TRF3.

Em seu despacho, Yoshida ressaltou os danos causados pelos condenados a inúmeras famílias que foram iludidas com a falsa possibilidade de ter uma terra própria de onde tirar seu sustento. “Pessoas simples e trabalhadoras firmaram dívidas de aproximadamente R$ 40 mil, cada uma, com a ilusão de que o financiamento que lhes fora concedido seria pago com a produção. Infelizmente, não foram informados de que a terra então adquirida estava muito longe de produzir o que foi divulgado”, escreveu a desembargadora.

