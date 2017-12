LAVAGEM DE DINHEIRO

Paulo Maluf se entrega à Polícia Federal Maluf foi condenado a cumprir quase oito anos de prisão por lavagem de dinheiro

O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) se entregou à Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 20. O parlamentar foi condenado em maio deste ano por lavagem de dinheiro, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, na última terça-feira, 19, que a execução da pena de sete anos, nove meses e dez dias de prisão começasse imediatamente.

Maluf chegou acompanhado de seu advogado Ricardo Tosto à superintendência da PF, e terá de iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, além de perder o mandato de deputado federal. A defesa do parlamentar chegou a recorrer da decisão de Fachin, mas o ministro recusou o recurso.

“Ele vai se entregar. Vim aqui para isso. Ele está arrasado. Ele não esperava (a prisão). Nenhum de nós esperava”, revelou o advogado de Paulo Maluf. De acordo com a decisão do STF, o parlamentar, na época em que era prefeito da cidade de São Paulo, entre 1993 e 1996, desviou recursos da construção da Avenida Água Espraiada, hoje Avenida Jornalista Roberto Marinho, causando prejuízo aos cofres públicos de cerca de US$ 1 bilhão.

Apesar de começar a cumprir pena em regime fechado, a defesa de Maluf informou que solicitará a prisão domiciliar do parlamentar devido a sua idade avançada, 86 anos, além da saúde fragilizada, já que um tumor maligno na próstata, descoberto em 1997, voltou a se manifestar, segundo seu advogado.

Ainda não se sabe se o deputado Paulo Maluf vai cumprir pena na cidade de São Paulo ou se será transferido para a Penitenciária da Papuda, em Brasília, onde se encontram outros políticos cumprindo pena por corrupção. No entanto, antes disso, o parlamentar ainda acompanhará os agentes da PF para o exame de corpo de delito antes de ser encaminhado para o sistema prisional.

Em frente à casa de Paulo Maluf, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, jornalistas já se reuniam desde a madrugada, esperando pela saída do parlamentar. Com isso, motoristas que passavam no local e viam a movimentação da imprensa pediam por “Maluf na cadeia” ou questionavam: “Será que agora vai?”.

