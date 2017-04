PROSEGUR

PCC é suspeito de assalto no Paraguai Autoridades brasileiras e paraguaias apontam facção paulista como principal suspeita de comandar roubo de US$ 40 milhões no Paraguai

A Polícia Civil de São Paulo e autoridades paraguaias suspeitam que a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) está por trás do assalto à sede da transportadora de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai. O crime aconteceu na última segunda-feira, 24. Após a ação da quadrilha, que levou US$ 40 milhões, três suspeitos e um policial paraguaio foram mortos na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Pouco depois do assalto, que já é considerado “o maior da história do Paraguai”, o ministro do Interior paraguaio, Lorenzo Lezcano, chegou a declarar à rádio ABC Cardinal que os suspeitos eram brasileiros devido ao fato de que a maioria dos carros usados tinha placa do Brasil e que uma das vítimas afirmou ter ouvido os criminosos falando em português.

Segundo investigações feitas nos últimos anos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual de São Paulo, o PCC vem atuando mais ativamente no Paraguai desde 2016, o que reforça a tese de envolvimento no assalto à Prosegur. No ano passado, a facção assassinou Jorge Rafaat Toumani, conhecido como “rei do tráfico”, na cidade de Pedro Juan Caballero, também na fronteira com o Brasil – o que abriu o caminho para assumir o controle do tráfico de drogas na região.

Além disso, a ação no Paraguai lembra uma série de assaltos a transportadoras de valores ocorridos no interior de São Paulo e no nordeste do Brasil nos últimos anos. “É o mesmo modus operandi: grande número de pessoas, uso de armamento pesado, que não têm parâmetro em qualquer polícia, talvez só no Exército, uma estratégia de cerco e fuga. Não é qualquer quadrilha que consegue fazer um mega-assalto como esse”, explica o procurador do Ministério Público de São Paulo Márcio Sérgio Christino.

‘Resposta fácil’

Apesar da suspeita das autoridades brasileiras e paraguaias, o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, considera ainda precipitado atribuir o assalto ao PCC.

“O Paraguai acaba sendo hoje um dos principais centros, dizem, de lavagem de dinheiro do PCC no mundo. O dinheiro do PCC não está mais no Brasil. Soa estranho o PCC fazer uma operação dessa magnitude justo ali. Acabaria chamando a atenção das autoridades do Paraguai”, explicou o especialista em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Para ele, tratar o PCC como o principal culpado por todos os problemas regionais e nacionais virou uma “resposta fácil”. “Eu esperaria as investigações”, disse Lima.

Resgate de líder

Além da suspeita de comandar o assalto à Prosegur, uma outra investigação das autoridades brasileiras aponta que a facção tinha planos para resgatar o seu líder, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, do presídio de Presidente Prudente.

De acordo o jornal Estado de S. Paulo, o PCC pretendia usar a mesma estratégia dos ataques às transportadoras de valores. O grupo fecharia ruas e estaria armado com fuzis e metralhadoras antiaéreas. Prevendo a ação, agentes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), grupo de elite da Polícia Militar do estado, se deslocaram até o presídio no último fim de semana para garantir a segurança da penitenciária.

Fontes:

O Globo-Facção paulista é suspeita de roubo de US$ 40 milhões no Paraguai

Folha de S. Paulo-Facção de SP é suspeita de atuar em mega-assalto 'inédito' no Paraguai

Folha de S. Paulo-Culpar facção por assalto no Paraguai é resposta fácil, avalia especialista

Estado de S. Paulo-Polícia Militar frustra plano do PCC de resgatar Marcola