REFORMA DA PREVIDÊNCIA

PEC 287: a estratégia de Temer para fazer você trabalhar mais e ter menos benefícios Para aprovar a Reforma da Previdência, Temer adotou duas estratégias de manipulação estudadas por Noam Chomsky: a distração e a infantilização

Aposentado no cargo de procurador do estado de São Paulo há 21 anos, quando tinha apenas 55 anos, o atual presidente da República, Michel Temer, está empenhado em aprovar no Congresso, com um mínimo de emendas – e a toque de caixa – o pacote de Reforma da Previdência, a PEC 287, que – entre outras coisas – eleva a idade para se aposentar do brasileiro e toma do trabalhador boa parte da receita a que teria direito.

Com um benefício que supera os R$ 30 mil pingando todo mês em sua conta bancária, Temer acredita que certas aposentadorias – exceto a dele – desequilibram as contas públicas do país cujo comando de governo lhe foi dado por uma ironia da História. Diante da incompatibilidade entre o Michel aposentado e o Michel presidente, Temer tenta se equilibrar justamente no intervalo entre os dois.

Para empurrar a Reforma da Previdência goela abaixo de todos os que sonhavam um dia se aposentar – mesmo sem um salário de R$ 30 mil ou aos 55 anos, como Temer -, o chefe do governo brasileiro insiste no fim das regras atuais de aposentadoria. Para tanto, além de fechar a questão com a classe política – que bem conhecemos -, ele adotou dois itens do total de dez estratégias de manipulação estudadas pelo linguista e filósofo americano Noam Chomsky. São elas: a distração e a infantilização.

Vamos explicar melhor: a distração consiste em despejar uma gigantesca massa de informação – algumas até insignificantes – sobre o tema aposentadoria, com o objetivo de confundir a atenção do público. Nessa primeira etapa, o governo foi pródigo em desinformar o trabalhador que acabou sem saber com que idade deverá se aposentar, quantos anos ainda lhe restam de trabalho ou mesmo de contribuição. Como diria Chacrinha: “Não vim aqui para explicar, mas para confundir”.

Na extensa campanha de TV que acompanha o pacote de maldades da PEC 287 surge a segunda manipulação estudada por Chomsky: a infantilização. Em tom professoral, uma jovem trata o trabalhador feito criança, explicando – ajudada por legendas – que ele precisa trabalhar mais alguns anos – em alguns casos um total de até 49 anos – para ajudar a salvar a Previdência. “Caso contrário, ninguém receberá benefício algum e a Previdência vai quebrar”. Ora, ora. Temer reforçou esta semana a estratégia de infantilização ao dizer, na reunião no Palácio do Planalto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, que “quem reclama das mudanças propostas pelo governo na área são as pessoas que ganham mais”.

Na verdade, a pressa de Temer tem um motivo: o anunciado déficit da Previdência Social, de R$ 149,7 bilhões somente em 2016 – bem como o acumulado de R$ 451 bilhões nos últimos oito anos – não foi provocado pelo trabalhador, mas pelo desrespeito do governo à Constituição e aos desvios de dinheiro da Seguridade Social para outros fins. Quanto mais rápido o pacote for aprovado, menor será o risco de que a população entenda a verdadeira causa do rombo.

Números da Pesquisa da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social indicam que, do total de 31,5 milhões de aposentados e pensionistas, pouco mais de 21 milhões recebem atualmente um salário mínimo. Números podem ser cruéis quando revelam, por exemplo, que 37,3% dos trabalhadores não chegarão a viver até os 65 anos – idade mínima da futura aposentadoria – e que a expectativa de duração de aposentadoria no Brasil é de 13,4 anos – oito a menos do que a verificada nos demais países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A Previdência Social é atuarialmente uma bomba-relógio prestes a explodir. Aposentadorias precoces – como as de Temer, Fernando Henrique (benefício obtido aos 37 anos) e de Lula (que faz jus à aposentadoria especial a perseguidos políticos) -concorreram para isso. Além disso, a União gasta todo ano R$ 164 milhões para pagar 1.170 aposentadorias e pensões – no teto – para ex-deputados federais, ex-senadores e dependentes de ex-congressistas.

É conta que não fecha.