Senado analisa PEC que regulamenta serviços de transporte privado Aplicativos como Uber, Cabify e 99 se posicionam contra a PEC, que regulamenta serviços de transporte

A PEC 28/2017, que regulamenta serviços de transporte privado, como Uber, Cabify e 99, será votada no Senado Federal nesta terça-feira, 31, após já ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Os aplicativos de mobilidade urbana se posicionam contra a aprovação do projeto, do Deputado Federal Carlos Zarattini, líder da bancada do PT na Câmara, que tem forte apoio dos taxistas.

Com isso, manifestações, contrárias e a favor da PEC, estão sendo realizadas em todo país nos últimos dias. Em uma das maiores movimentações, ocorrida na última semana, 400 motoristas da Uber e 600 taxistas realizaram protestos pacíficos, contrários e a favor da aprovação do projeto. Mais recentemente, nesta segunda-feira, 30, 40 motoristas estacionaram seus carros às margens da BR-101, em Campo dos Goytacazes, para protestar contra a aprovação.

Entre as exigências propostas pela PEC, além da regulamentação dos serviços de transporte privado, que seria de responsabilidade dos municípios brasileiros, estão: placas vermelhas para os carros cadastrados nesses aplicativos; ficha limpa dos condutores; vistorias periódicas nos veículos; e idade mínima para os motoristas.

Pelas redes sociais, os aplicativos, que são concorrentes, se uniram em uma forte campanha contra a aprovação da PEC. Todos defendem o direito de escolha dos clientes dos serviços, apontando que a população não está sendo ouvida, além de afirmar que o projeto, na realidade, está tentando acabar com os serviços.

“Na prática, essa decisão vai acabar com aplicativos de mobilidade urbana, como o Uber. Quem perde são mais de 17 milhões de pessoas como você, que voltarão ao passado, e também os 500 mil motoristas, que dependem dessa renda para viver. Defendemos uma regulamentação que respeite os seus direitos”, reproduz um vídeo compartilhado frequentemente nas redes sociais da Uber.

Por outro lado, os taxistas defendem a aprovação da PEC 28/2017, afirmando que diminuirá a concorrência desleal entre os prestadores de serviço e os motoristas dos aplicativos de mobilidade. Além disso, os condutores de táxis afirmam que a falta de regulamentação dos serviços faz com que eles se tornem menos seguros para os passageiros.

