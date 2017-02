COLUNA ESPLANADA

Peguem a pipoca Vai começar a guerra que fará dos embates entre Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes uma matinê

Joguem a pipoca no forno e sintonizem a TV Justiça em alguns meses, porque vai começar a guerra que fará dos embates entre Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes uma matinê. Qualquer relação com disputa de apadrinhados políticos no STF é pura realidade. Não é coincidência o ministro Edson Fachin, um admirador declarado de Dilma e PT, correr para pegar a relatoria. Tampouco Alexandre de Moraes, da turma do PSDB e PMDB, já surgir como o potencial futuro revisor do processo da Lava Jato.

Lembrete 1

Ontem a Coluna citou que países como Guatemala e Peru têm sistemas imunes a decisões políticas para escolha de ministros da alta Corte. E dá certo.

Lembrete 2

Balela a conversa de que há isenção total no Judiciário. Pode-se não ter uma sentença política, mas inevitável citar a contribuição política para decisões judiciais.

Corruptur

Em Curitiba agência incluiu o circuito Lava Jato para turistas (visita MP, PF, presídio). Em Lima, Peru, existe o roteiro Corruptur, por órgãos ligados ao ex-presidente Fujimori.

EXTRA

Olho nos ‘chinas’…

O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, bateu um papo ontem com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, durante a visita oficial que faz a Brasília. Macri revelou que pretende ter parceria com o Brasil para atrair os turistas asiáticos — em especial os chineses. A China ‘exporta’ 120 milhões de turistas por ano.

…e nos yankees

O Brasil recebeu 55 mil turistas chineses em 2015, e a Argentina em torno de 35 mil. O governo brasileiro trabalha para derrubar exigência do visto para norte-americanos. A Argentina fez isso e viu crescer em 55% a entrada de yankees em Buenos Aires.

Novo golpe

‘Sequestro na UTI’ é o novo golpe. Ocorre em hospitais de Goiás. Quadrilha liga pra familiares de pacientes e um se passa por médico. Exige pagamento imediato em TED para uma conta, senão não faz cirurgia para salvar vida do paciente.

Te cuida, Cartes

Os paraguaios estão atentos e começaram a se revoltar contra manobra jurídico-política do presidente Horácio Cartes, que quer copiar o colega Evo Morales (Bolívia) e mexer na Constituição para tentar reeleição por tempo indeterminado.

Novo cangaço

O professor e escritor Luiz Serra está desolado. Enviou pacote de 50 exemplares do seu livro “Rei do Cangaço” e bandidos assaltaram o caminhão dos Correios na chegada a Natal (RN), onde pretendia fazer o lançamento. “Será que irão ler? É a minha esperança!”.

Diagnóstico…

O Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo dará celeridade à sindicância que apura o deslize ético da reumatologista Gabriela Munhoz, de 31 anos, demitida do Hospital Sírio-Libanês após ter enviado mensagens a ex-colegas de faculdade em que confirmava o diagnóstico da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

…acelerado

Para dirigentes da entidade, a profissional, que bateu panela e foi às ruas da Avenida Paulista pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, cometeu “falta gravíssima ao descumprir a recomendação de manter sigilo total sobre informações de pacientes”.

Registro

O neurocirurgião Richam Ellakkis também corre risco de perder registro profissional após divulgar comentários sobre os procedimentos médicos realizados na ex-primeira dama: “Tem que romper no procedimento. Daí já abre pupila. E o capeta abraça ela.”

Manguinhos

A assessoria da Refinaria de Manguinhos avisa que não é passivo e está errado o valor de multas e ICMS, citado aqui, devido ao Governo do Rio, alvo de processo administrativo na Secretaria de Fazenda. Informa que não é um passivo.

Ponto Final

O prefeito paulistano, João Dória, poderia explicar melhor ao cidadão a frase “Todo trocador quer ser motorista”. Há muita gente que sonha mais alto, para no mínimo vestir uma camiseta Ralph Lauren.