Pelo menos 50 milhões de brasileiros têm parente ou amigo assassinado

Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Vida revelou que pelo menos 50 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais, ou 35% da população, têm um parente ou um amigo vítima de homicídio ou latrocínio.

Entre os homens, a proporção sobe para 40%. Já entre os negros vai a 38%. A pesquisa revelou ainda que 16 milhões de brasileiros, ou 12% da população, perderam um parente ou amigo assassinado por um policial ou guarda municipal. Entre os brasileiros com idades entre 16 e 24 anos, a proporção aumenta para 17%.

A diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, ressalta que, “em geral, falamos das 60 mil vítimas de homicídio por ano, o impacto que isso tem para o estado brasileiro, como isso afeta a relação da sociedade com as instituições e a descrença no poder público, o prejuízo econômico gigantesco que isso representa, que inibe investimentos, que as mortes prematuras são pessoas que deixam de produzir e etc. Mas muitas vezes nos esquecemos de quem fica e quais as perspectivas que ficam para essas pessoas. Como lidar com toda essa dor e sofrimento?”. Samira diz ainda que “temos sido muito incompetentes em prevenir a violência, punir os criminosos e também em acolher os familiares que tiveram suas vidas destruídas pela barbárie em que estamos”.

O levantamento mostra também que pelo menos 16 milhões de brasileiros afirmam ter sofrido ameaças de morte, 10 milhões dizem que já foram feridos por facas ou outros objetos, e 5 milhões relatam ter sofrido agressão com arma de fogo. Dezessete por cento dos entrevistados têm algum amigo ou parente desaparecido.

Ainda de acordo com a pesquisa, 78% dos entrevistados acreditam que quanto mais armas em circulação, mais mortes haverá no país. O nível de homicídio no Brasil é considerado muito alto por 94% dos entrevistados.

