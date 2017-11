OPERAÇÃO LAVAT

PF encontra R$ 30 mil em espécie no Ministério do Turismo Montante foi encontrado na sala de Norton Masera, apontado como operador de Henrique Alves. PF também achou R$ 10 mil na casa do assessor

A Polícia Federal (PF) encontrou R$ 30 mil em espécie durante a busca e apreensão feita no Ministério do Turismo, em uma ação da Operação Lavat, que foi deflagrada na última quinta-feira, 27. De acordo com a PF, o dinheiro estava na sala do ex-chefe da assessoria parlamentar do ministério, Norton Domingues Masera.

Além da quantia encontrada no ministério, a PF também encontrou R$ 10 mil na casa de Masera. Indicado pelo ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) para ser assessor da pasta, Masera continuou no cargo mesmo com a saída do peemedebista no ano passado. Ele só foi exonerado na última sexta-feira, 28, depois de ser preso preventivamente na operação da PF.

Masera foi apontado pelo doleiro Lúcio Bolonha Funaro como o operador financeiro do ex-ministro no esquema de corrupção do PMDB. No pedido de prisão enviado à Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal descreveu o assessor como um dos “relevantes auxiliares” do peemedebista.

A Operação Lavat é um desdobramento da Operação Manus, deflagrada em junho deste ano e que levou Henrique Eduardo Alves à prisão. A Manus investiga supostos desvios de recursos para a campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014, enquanto a Lavat apura a suposta continuidade da organização criminosa que continuou cometendo desvios, mesmo após a Manus.

