OPERAÇÃO RESEARCH

PF prende 27 por desvio de recursos da UFPR Operação apura o repasse irregular de R$ 7,3 milhões, entre 2013 e 2016, na forma de bolsas de pesquisa inexistentes

Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta quarta-feira, 15, prendeu 27 pessoas investigadas por desviar recursos públicos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Batizada de “Research”, a operação apura o repasse irregular de R$ 7,3 milhões destinados a bolsas de pesquisa para pessoas que sequer tinham vínculos com a universidade. A fraude ocorreu entre 2013 e 2016. Segundo a PF, há indícios concretos de pagamentos fraudulentos de auxílio feitos em cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e até mesmo no exterior.

Entre os detidos pela PF está a secretária da pró-reitoria de planejamento e orçamento, Tânia Maria Catapan, e a chefe do setor de orçamento e finanças do mesmo setor, Conceição Abadia de Abreu Mendonça.

“Há indícios substanciais, portanto, de autoria delitiva direta em relação às servidoras públicas federais CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA e TÂNIA MARCIA CATAPAN quanto aos desvios de recursos públicos objeto de investigação. A esta altura vale a pena recordar que CONCEIÇÃO MENDONÇA anteriormente já foi denunciada pelas práticas no ano de 2008 dos crimes capitulados nos arts. 312 do CP (peculato) e no art. 89 da Lei nº 8666/93 (fraude em procedimento licitatório)”, diz o despacho do pedido de prisão, assinado pelo juiz Marcos Josegrei da Silva. Ambas foram suspensas do cargo por tempo indeterminado.

Josegrei diz ainda que “os processos concessórios das bolsas não foram encontrados e, ao que tudo está a indicar, nem mesmo existiam”. “Os desembolsos eram autorizados pela Instituição de Ensino com base em singelos expedientes que levavam os nomes dos beneficiários e os valores a serem pagos. Esse estado de coisas conduziu a pagamentos mensais a quem sequer vínculo com a Universidade possuía ocasionando um desfalque inaceitável de mais de R$ 7 milhões em um período superior a três anos sem que, para dizer o mínimo, ninguém da instituição de ensino percebesse, ainda que os fatos se repetissem mensalmente”.

A operação é feita em conjunto entre a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União.

