INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES

PF prende Sérgio Côrtes, ex-secretário de Sérgio Cabral Nova operação investiga fraudes em licitações para o fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

O ex-secretário de Saúde na gestão de Sérgio Cabral, Sérgio Côrtes, foi preso por agentes da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal na manhã desta terça-feira, 11, em um desdobramento da Operação Lava Jato.

A nova operação, batizada de “Fatura Exposta”, investiga fraudes em licitações para o fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). As investigações apontam que Sérgio Côrtes, quando era diretor do Into, teria favorecido em licitações a empresa Oscar Iskin, uma das maiores fornecedoras de próteses no Rio de Janeiro.

Também foram presos nesta terça os empresários Miguel Iskin, sócio da Oscar Iskin, e Gustavo Estellita, sócio de Miguel em outras empresas e ex-gerente comercial da Oscar Iskin.

A operação apura ainda desvios na secretaria estadual de Saúde na gestão do ex-governador Sérgio Cabral.

Os pedidos de prisão preventiva de Sérgio Côrtes, Miguel Iskin e Gustavo Estellita foram baseados na delação premiada de César Romero, que trabalhou com o ex-secretário de Saúde do Rio. Estima-se que os desvios no Into e na secretaria de Saúde do Rio cheguem a cerca de R$ 37 milhões.

Sérgio Côrtes começou a trabalhar no Into em 1990. Entre 2002 e 2006 ele foi diretor do órgão. Côrtes assumiu, em 2007, a secretaria de Saúde no governo Cabral, onde permaneceu até 2013.

