PF vê indício de propina a Pezão Governador do Rio teria sido beneficiado com os valores de R$ 140 mil e R$ 50 mil, segundo anotações apreendidas

A Polícia Federal afirma ter encontrado indícios de repasses de propina para o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. A informação, divulgada nesta quinta-feira, 9, foi encaminhada ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

O nome de Pezão aparece, em dois momentos, em anotações apreendidas no apartamento de Luiz Carlos Bezerra, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Bezerra é apontado como um dos operadores do ex-governador Sérgio Cabral, preso pela PF em novembro do ano passado. Pezão teria sido beneficiado com os valores de R$ 140 mil e R$ 50 mil, segundo as anotações.

A assessoria do governador informou, em nota, que ele “continua à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos a respeito das investigações. Pezão ressalta que suas contas já foram analisadas em processos anteriores da Polícia Federal, e estes foram arquivados”.

Em relatório, a PF afirma que “verificaram-se alguns escritos que podem servir de elementos probatórios que vinculam o governador atual do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, no possível esquema de recebimento de propina de um dos operadores financeiros do ex-governador Sérgio Cabral, também preso na operação Calicute”.

Como o governador tem foro privilegiado, a documentação deve ser encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O documento será analisado pelo Ministério Público Federal, que dará o parecer sobre o caso.

Fontes:

G1 - PF encontra anotações com indícios de propina a Pezão