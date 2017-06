INVESTIGAÇÃO

PF vê indícios de corrupção em caso de Temer Relatório parcial sobre investigação envolvendo Michel Temer e Rocha Loures foi entregue nesta segunda ao STF

Um relatório parcial da Polícia Federal entregue nesta segunda-feira, 19, ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a investigação envolvendo o presidente Michel Temer e seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures aponta que houve crime de corrupção passiva.

Os investigadores da PF levaram em consideração, entre outras provas, duas conversas entre o diretor da JBS, Ricardo Saud, e o ex-deputado Rocha Loures que já passaram por perícia.

A Polícia Federal pediu um prazo adicional de cinco dias para finalizar as investigações e concluir se houve também o crime de obstrução da Justiça. Os investigadores querem utilizar esse tempo para terminar também a perícia no áudio da gravação da conversa entre o dono da JBS, Joesley Batista, e o presidente Michel Temer.

O ministro relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, deu inicialmente um prazo de dez dias para a PF concluir as investigações. Posteriormente, foram concedidos mais cinco dias. Fachin decidirá agora se estende o prazo mais uma vez.

A Polícia Federal não quis se manifestar sobre o assunto. As assessorias de Temer e Loures também não se manifestaram.

Após a conclusão do inquérito, a decisão de denunciar Temer e Loures ao Supremo caberá ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Os investigadores atribuem o crime de corrupção passiva ao episódio da mala de propina de R$ 500 mil entregue a Loures pela JBS. O ex-assessor de Temer, que devolveu o dinheiro, está preso em Brasília.

Nesta segunda, a defesa do presidente Michel Temer entrou com uma ação por calúnia, injúria e difamação contra Joesley Batista na 12ª Vara Federal de Brasília por conta da entrevista concedida pelo empresário à revista “Época”. Joesley acusa Temer de chefiar “a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil”, e afirma também que o presidente articulava uma campanha para estancar a operação Lava-Jato.

Fontes:

O Globo - PF encontra indícios de crime de corrupção contra Temer