Piloto do avião que levava Teori pode ter sofrido desorientação espacial Análise preliminar 'não aponta qualquer anormalidade nos sistemas' do avião que caiu em Paraty

Uma análise preliminar dos áudios recuperados do gravador da cabine do avião que levava o ministro do STF Teori Zavascki e outras quatro pessoas “não aponta qualquer anormalidade nos sistemas” do avião que caiu em Paraty na semana passada. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 24, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa.

De acordo com o Cenipa, os áudios indicam desorientação espacial do piloto Osmar Rodrigues, que teria ocorrido por causa do mau tempo na região.

Todo o áudio do gravador foi extraído “com sucesso”, ainda segundo o Cenipa. Técnicos informaram que Osmar Rodrigues teria indicado a outro piloto que estava decolando da pista de Paraty que faria uma manobra para esperar uma melhor visibilidade para o pouso. O aeroporto de Paraty não tem instrumentos de auxílio à navegação.

O piloto, no entanto, não teria esperado tempo suficiente para que o tempo melhorasse, uma vez que o espaço entre a fala sobre a espera por causa da chuva e a nova tentativa de pouso foi muito curto.

O Jornal Nacional, da TV Globo, informou que as gravações revelaram que o piloto teria tentado pousar duas vezes na pista. Pouco antes da queda, o avião estava em uma altitude muito próxima do mar, o que pode ter contribuído para uma desorientação espacial do piloto.

O equipamento gravou os últimos 30 minutos de áudio do voo, incluindo, além de informações de voz, sons que também serão importantes para a investigação. Não há registro de sinais de pânico no avião.

Além do ministro Teori Zavascki, também estavam no avião o empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, a massoterapeuta Maira Lidiane Panas Helatczuk e a mãe dela, Maria Ilda Panas, e o piloto Osmar Rodrigues. Todos morreram na queda do avião.

