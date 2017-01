GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

Pimentel nega uso ilegal de helicóptero oficial para buscar filho Governador de Minas afirmou que uso do helicóptero oficial para o titular do executivo e seus familiares é regulado por decreto

Um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), utilizando o helicóptero oficial do estado para buscar seu filho em um condomínio no lago de Furnas após uma festa de réveillon tem gerado muita polêmica e indignação.

Embora tenha admitido o uso do helicóptero, Pimentel negou qualquer irregularidade. O governador utilizou as redes sociais para se explicar: “Neste domingo, dia 1º, fui a Escarpas do Lago, pela manhã, de helicóptero, com a intenção de ficar o dia lá, com meu filho, que passara o Réveillon na casa de amigos. Ainda no voo de ida, ele comunicou-se comigo, dizendo que não se sentia bem, e perguntava se não me incomodaria voltar mais cedo com ele para BH, em vez de almoçar lá. Obviamente, eu concordei e voltamos juntos, logo após o pouso, ainda pela manhã”.

Pimental ressaltou também que o uso do helicóptero oficial para o titular do executivo e seus familiares é regulado por decreto: “Ou seja, nenhuma novidade, nada ilegal ou irregular. O deslocamento do governador em aeronave está previsto em lei, e o uso é regulado por decreto de 2005. Nenhum desses dispositivos foi infringido no mencionado voo. Os ataques fazem parte dessa campanha insidiosa, de um pequeno setor da oposição, que conhece perfeitamente a lei e o decreto de que falei, e que, a todo o tempo, tenta atrapalhar e prejudicar o estado, em vez de ajudar a unir os mineiros no enfrentamento da crise”.

No vídeo divulgado, o narrador critica e ironiza o uso do helicóptero oficial por Pimentel: “É o nosso dinheiro, é para isso que serve. Vamos continuar pagando imposto. Veio buscar o filho. Quantos mil será que não gastou dessa vez? Não é o dinheiro dele, né?”.

Fontes:

O Globo - Pimentel usa helicóptero do estado para buscar filho e gera críticas na internet