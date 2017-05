'FECHAMENTO DE QUESTÃO'

PMDB obrigará bancada a votar a favor da reforma da Previdência Parlamentares do PMDB que não comparecerem às votações ou votarem contra a reforma sofrerão punições e poderão até ser expulsos da legenda

O presidente Michel Temer e seus líderes na Câmara e Senado decidiram elaborar um documento com a assinatura dos parlamentares do PMDB para obrigá-los a votar a favor da reforma da Previdência e garantir o “fechamento de questão” na proposta do governo.

Com o documento, os deputados e senadores do PMDB que não comparecerem às votações ou insistirem em votar contra a reforma sofrerão punições e poderão até ser expulsos da legenda. A medida tem como objetivo garantir que a bancada governista na Câmara e no Senado siga os peemedebistas na votação e conter as possíveis dissidências.

“Vamos fazer isso de forma negociada e sugerir que as outras bancadas que apoiam o governo façam o mesmo”, explicou Lelo Coimbra (PMDB-ES), líder da maioria governista na Câmara. Para avançar na Câmara, serão necessários pelo menos 308 votos a favor da reforma em duas votações.

Embora a maioria do PMDB seja a favor da reforma, há um grupo de parlamentares que se opõem à proposta e preocupam o governo, já que ainda não garantiu os votos necessários para aprová-la. É o caso dos deputados Marcelo Castro (PI) e Celso Pansera (RJ), dois ex-ministros da ex-presidente Dilma Rousseff.

No Senado, o líder da bancada, Renan Calheiros (AL) segue como um dos principais críticos do governo Temer, atacando publicamente as reformas propostas pelo presidente. Colegas do peemedebista chegaram a avisar que, caso os ataques continuem, Renan pode ser destituído da liderança no Senado.

O governo espera votar a reforma da Previdência até o fim do mês. Nesta terça-feira, 9, a comissão especial concluiu a votação dos 12 destaques ao texto-principal do relator, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) e apenas um deles foi aprovado.

Fontes:

Congresso em Foco-PMDB quer obrigar bancada a votar a favor da reforma da Previdência