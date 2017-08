TROCA DE NOME

PMDB vai voltar a se chamar MDB para ‘ganhar as ruas’ Romero Jucá, presidente do PMDB, justifica a troca afirmando que começar o nome do partido com a palavra ‘Movimento’ o torna mais apto a ‘ganhar as ruas’

A cúpula do PMDB se reuniu nesta quarta-feira, 16, para discutir uma série de reformulações no partido. A medida visa preparar a legenda para lançar uma candidatura própria nas eleições de 2018, algo que não faz desde 1994, quando lançou Orestes Quércia.

Entre as medidas propostas está a que prevê a mudança no nome da legenda. A ideia é que o partido volte a se chamar MDB, nome que carregou de 1966 a 1979. Segundo o presidente do partido, o senador Romero Jucá (RR), o fato de a legenda iniciar com a palavra “Movimento”, em vez de “partido”, a torna mais passível de “ganhar as ruas”.

“’Movimento’ é mais forte, a gente quer realmente ganhar as ruas, com uma nova programação, bandeiras nacionais regionais. Queremos ser muito mais do que um partido, queremos ser uma força política, e nós vamos ser”, disse Jucá.

Jucá negou que a intenção seja descolar o partido do desgaste na imagem causado pela Operação Lava Jato, na qual o partido é o segundo com mais parlamentares investigados, atrás apenas do Partido Progressista (PP).

“Estamos iniciando o processo de discussão da marca, do antigo nome. Na verdade quero aqui rebater crítica de que o PMDB estaria mudando de nome para se esconder. Não é verdade. Estamos resgatando a nossa memória histórica e retirando o último resquício da ditadura dentro do PMDB. Esse “P” foi uma determinação do regime militar para se colocar antes do ‘Movimento’. Existia MDB e Arena, MDB virou PMDB e Arena virou PDS”, disse o senador.

A mudança no nome deve ser oficializada em 27 de setembro. O partido já enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comunicando a troca.

A troca de nome vem sendo cogitada desde o fim do ano passado. Jucá propôs a medida em uma reunião da cúpula do partido ocorrida em 14 de dezembro de 2016. Na época, a proposta foi criticada nos bastidores por alguns peemedebistas. Um parlamentar do partido chegou a ironizar a proposta, em entrevista dada em condição de anonimato ao jornal Valor Econômico. “A cúpula deveria mudar o nome para MD-OB, de Movimento Democrático Odebrecht”, disse o parlamentar.

Fontes:

O Globo-PMDB vai mudar de nome e voltar a ser MDB para ‘ganhar as ruas’