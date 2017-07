CORTE ORÇAMENTÁRIO

Polícia Rodoviária Federal reduz policiamento em estradas por falta de verba Segundo a PRF, o corte orçamentário anunciado em março pelo governo impactou na 'aquisição de combustível, manutenção e diárias dos agentes'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nesta quarta-feira, 5, a redução do policiamento e a suspensão de diversos serviços em estradas federais, como a escolta de cargas superdimensionadas e resgates aéreos. A PRF alertou que também reduzirá os deslocamentos terrestres e desativará unidades operacionais, além de alterar o horário de atendimento ao público.

De acordo com a instituição, as ações estão ligadas à redução do orçamento decretada pelo governo federal em março deste ano. Segundo a PRF, a falta de dinheiro impactou na “aquisição de combustível, manutenção e diárias [dos agentes federais]”. Com isso, as medidas anunciadas são uma forma de se adequar à “nova realidade orçamentária”.

“Frente ao caráter temporário do contingenciamento, as medidas adotadas foram selecionadas de maneira que impactem o mínimo possível a atividade finalística do órgão e que possam ter reversão sem prejuízos à administração quando da recomposição orçamentária”, disse a PRF em nota oficial.

Segundo a PRF, haverá um cronograma para desativar unidades operacionais, conforme planejamento regional. O policiamento das áreas que ficarem descobertas será feito por outras unidades operacionais.

A entidade ainda informou que tarefas de competência exclusiva da PRF, enfrentamento ao crime e atendimento de emergências, devem ser menos impactadas e que está negociando com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que o orçamento seja recomposto o mais rápido possível.

Fontes:

G1-Polícia Rodoviária Federal reduz policiamento em estradas por falta de verbas

R7-Sem dinheiro, Polícia Rodoviária Federal suspende escoltas, helicópteros e reduz deslocamentos