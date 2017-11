Economist

Brasil é o país com mais minas terrestres no mundo Estranha paixão brasileira por explosivos enterrados pode ser atribuído à velha fantasia paranóica de que o Brasil é vulnerável a uma invasão estrangeira pela Amazônia

CORREÇÃO:

A matéria abaixo foi escrita com base na revista Economist, de acordo com o link no final. Acontece que posteriormente o instituto de pesquisas que tinha publicado esses dados verificou que estava enganado e a revista já se retratou, como pode ser visto através do link. Na verdade, o Brasil não fabrica mais minas terrestres e já destruiu seu estoque. Agradecemos ao leitor Osmar, que nos alertou para o assunto.

Os brasileiros tendem a pensar em si como um grupo pacífico, com boa razão. Que estranho, então, que o Exército brasileiro tem mais minas terrestres em seu arsenal do que qualquer outro país, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira, 23, pela Campanha Internacional pelo Banimento das Minas Terrestres.

O documento revela que o Brasil ainda fabrica minas terrestres, enquanto os outros países da América Latina já as abandonaram. Os europeus ocidentais também já pararam de fabricar estas minas.

O estranho amor brasileiro por explosivos enterrados, projetados para arrancar as pernas de transeuntes alheios, provavelmente pode ser atribuído à velha fantasia paranóica de que o Brasil é vulnerável a uma invasão estrangeira através da Amazônia.

O relatório sugere que a justificativa oficial para armazenar tantos artefatos perigosos é para fins de treinamento militar. Mas há sempre o risco de que alguns explosivos poderiam cair nas mãos erradas.

Em 2004, alguns foram encontrados na casa de um traficante de drogas no Rio de Janeiro. Esperemos que o relatório convença Dilma Rousseff, a presidente, a se livrar destas armas perigosas.

