Nasce Malcolm X Um dos líderes negros de maior influência nos EUA, Malcolm X nasceu em 19 de maio de 1925

Oficialmente registrado como Malcolm Little, mais conhecido como Malcolm X, o líder negro nasceu em Omaha, no estado americano de Nebraska, em 19 de maio de 1925. Ainda criança, ele perdera o pai, pastor batista, assassinado por prováveis membros da Ku Klux Klan. Como a mãe dele estava internada em hospital psiquiátrico, Malcolm Little e seus sete irmãos foram mandados para orfanatos. Depois de um tempo, foi morar com uma irmã, em Boston, onde sobrevivia com trabalhos temporários.

Mais tarde, ele foi morar no bairro Harlem de maioria negra. Ao fingir-se de paranoico, conseguiu escapar do serviço militar. Em um país de maioria branca, a vida de Malcolm Little era uma mistura de trabalhos temporários, pequenos delitos e prisão. Mas foi no isolamento da penitenciária, que a vida dele mudou, já que foi onde ele conheceu os ensinamentos de Elijah Muhammed, líder da “Nação do Islã”.

Ele começou a estudar o Corão, livro sagrado dos muçulmanos, e outros escritos filosóficos. Ao deixar a prisão, no ano de 1952, começou a organizar o Movimento dos Muçulmanos Negros, e mudou seu nome de Malcolm Little (sobrenome escravo) para Malcolm X, pois a letra “X” significa a rejeição ao sobrenome dados pelos senhores brancos a seus escravos libertos. Principal missionário de Elijah Muhammed, Malcolm X transformou a mesquita do Harlem em centro do movimento.

Desde o fim da 2º Guerra Mundial, os negros americanos lutavam por igualdade de direitos. Na década de 1960, o Movimento dos Muçulmanos Negros sofreu uma divisão, já que a chamada “resistência pacífica” liderada por Martin Luther King era mal vista pelos muçulmanos negros, inclusive por Elijah Muhammed e Malcolm X. Para eles, os objetivos do movimento eram a separação das raças, independência econômica e um Estado autônomo para os negros.

Como Malcolm X tinha interesse pela política e isso não era bem visto pela Nação do Islã, Malcolm X se retirou da Nação no início de 1964. Depois disso, fundou a Muslim Mosque Inc., e mais tarde a Afro-American Unity, organização não religiosa. Após uma viagem à Meca, cidade sagrada dos muçulmanos, mudou o seu nome para Al Hajj Malik Al-Shabazz.

Em 21 de fevereiro de 1965, ele foi assassinado com 13 tiros enquanto discursava no Harlem. Provas desse assassinato nunca foram encontradas, porém suspeita-se da Nação do Islã.

