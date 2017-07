Aids

Noruega testa vacina nasal contra HIV Sucesso dos testes pode ter um impacto mundial no tratamento dos pacientes

A empresa de biotecnologia Bionor Pharma começará a testar em um hospital da Noruega uma vacina contra o HIV administrada por gotas pingadas no nariz.

A vacina Vacc-4x já foi testada na forma de injeção na pele e o resultado foi que os pacientes que receberam o medicamento eram duas vezes mais propícios a não precisarem de outro remédio por, pelo menos, dois anos.

Impacto mundial

“Vacinação por injeção requer uma boa técnica e muita prática, do contrário a vacina não atinge as células do sistema imunológico. Agora nós vamos testar se a eficácia é tão boa quando ela é administrada por vias nasais”, disse Ga Kvale, um dos responsáveis pelo estudo.

Como o procedimento é simples e de baixo custo, o sucesso dos testes pode ter um impacto mundial no tratamento dos pacientes HIV positivo em poucos anos.

