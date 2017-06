Tragédia no Rio

O Brasil errou no referendo sobre armas de fogo? Ativistas pró-desarmamento dizem que restrição às armas de fogo é a única maneira de evitar tragédias como a que aconteceu no Rio nesta quinta

A única forma de evitar ataques como o que aconteceu em uma escola municipal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7, é restringir o acesso a armas de fogo. Esta é a opinião de sociólogos e ativistas pró-desarmamento.

Um destes especialistas é o sociólogo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) Ignácio Cano, para quem “sem armas de fogo, um ataque como esse poderia ter alguns feridos. Com armas de fogo, vira uma tragédia gigantesca”, como disse à reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

Antônio Rangel Bandeira, coordenador do Programa de Controle de Armas da ONG Viva Rio, também ouvido pelo Estadão, lembra que “na China ou no Japão, as pessoas não têm acesso a armas de fogo, e um ataque como esse acontece com uso de faca. Faz muita diferença. Com faca, a média de mortes é de 30%. Com tiro, a média é de 80%”.

No dia 23 de outubro de 2005 a venda de armas de fogo no Brasil foi tema de um referendo no país. Na ocasião, 63,94% dos que comparecerem às urnas responderam “não” à pergunta “O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”.

Caro leitor, você acha que a população brasileira errou ao optar por manter o comércio de armas de fogo no Brasil, ou nada garante que a proibição evitaria tragédias como a da escola de Realengo?

