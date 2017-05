Bichos de estimação

Para Suipa, ‘abandono é irresponsabilidade’ Não existe estatística oficial, mas somente a Suipa, entidade do Rio de Janeiro, recebe 50 animais por dia. Por Layse Ventura

É só botar seu pé na rua e aquele vira-lata abandonado vem pedir um pouco de carinho. Até dá um pouco de pena, mas você fica com medo de ele ter alguma doença ou morder. E aí você simplesmente segue seu caminho, como se ele não existisse.

O descaso humano é o pior que pode acontecer a esses animais, que muitas vezes sofrem com a falta de alimento e cuidados. Muitos deles vivem nas ruas justamente por causa da desatenção de pessoas que os compram num impulso, mas os abandonam na primeira dificuldade. Estatisticamente, os períodos em que os abandonos de cães e gatos mais ocorrem são perto do final do ano ou nas férias, quando os donos viajam, não têm com quem os deixar, e simplesmente abandonam os pobres animais à própria sorte.

Por conta disso, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa) , mesmo com suas parcas condições físicas e financeiras, recolhe todos os dias nas rua 150 animais, e outros 50 são recebidos diretamente no abrigo.

“Por mais que se explique a situação precária de nosso abrigo, hoje com cerca de 3 mil animais, as pessoas são irredutíveis, e se não acolhemos esses animais as pessoas simplesmente os abandonam em frente à Entidade”, explica a presidente da Suipa, Izabel Cristina Nascimento.

Nas grandes cidades, os Centros de Controle de Zoonoses (CCZ) são responsáveis por recolher os animais abandonados nas ruas, prevenir a proliferação de zoonoses, e controlar sua população através de um programa de castração.

No Rio de Janeiro, o serviço de esterilização pode ser agendado nos bairros de Bonsucesso, Centro, Coelho Neto, Guaratiba, Jacarepaguá, Largo do Machado, Realengo e Vicente de Carvalho.

Na cidade do Rio de Janeiro pode-se requerer ao CCZ o recolhimento de um animal abandonado através dos telefones 3395-2142 e 3365-1240. A pessoa deve ficar atenta se o animal em questão não é considerado comunitário, ou seja, se não é cuidado e alimentado pelos moradores da região.

Já com relação às denúncias de maus-tratos, a Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais (SEPDA) recebe ligações por meio de sua ouvidoria (3402-5417). O órgão realiza visitas técnicas para apurar as denúncias e, caso confirmadas, o animal é removido do local e seu proprietário recebe uma multa de R$ 2 mil.