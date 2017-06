Escolas públicas

Unesco aprova kit do MEC contra homofobia Entidades argumentam que o preconceito tem afastado alunos homossexuais das escolas

Um polêmico projeto chamado “Escola Sem Homofobia” do Ministério da Educação ganhou o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A ideia de distribuir kits contra a homofobia nas escolas públicas foi encarado de forma positiva pela organização.

De acordo com a Unesco, o material “contribuirá para a redução do estigma e da discriminação, bem como para promover uma escola mais equânime e de qualidade”. O chamado “kit homofobia” está atualmente sob análise do MEC.

Entidades de defesa dos direitos humanos e da população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis), responsáveis pela elaboração do kit, argumentam que o preconceito tem afastado alunos homossexuais das escolas.

‘Estímulo à homossexualidade’

A falta de material adequado e o despreparo dos professores para lidar com o assunto também são pontos levantados por essas entidades. Em entrevista ao Portal Exame, o presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transexuais (ABGLT), Toni Reis, ressaltou que “todas as pesquisas mostram que em torno de 40% da população escolar têm preconceito com esse público.

O “kit homofobia”, que é composto por cartazes, um livro e três peças audiovisuais sobre o tema, vem enfrentando resistência. O deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) diz que o material “é um estímulo à homossexualidade, à promiscuidade e uma porta à pedofilia”. Segundo ele, pais e diretores já o procuraram preocupados com o projeto.

Caro leitor, como você vê a distribuição do “kit homofobia” nas escolas? O projeto deve ser implementado? Você considera que o material “é um estímulo à homossexualidade”?

Fontes:

Portal Exame - Unesco aprova distribuição de material contra homofobia nas escolas