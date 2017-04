PESQUISA

Popularidade de Temer cai para 10% Percentual revela queda em relação aos 13% registrados em dezembro do ano passado

Apenas 10% da população considera o governo do presidente Michel Temer como “bom” ou “ótimo”. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria feita pelo Ibope (CNI/Ibope), divulgada nesta sexta-feira, 31. O percentual revela uma queda em relação aos 13% registrados na última pesquisa, em dezembro do ano passado.

Em contrapartida, a avaliação negativa do governo como “ruim” ou “péssimo” subiu de 46%, em dezembro, para 55%. Já a avaliação do governo como “regular” caiu de 35% para 31%. O percentual dos que aprovam a maneira de governar de Temer também caiu de 26% para 20%.

A região com maior percentual de avaliação negativa do governo Temer foi o nordeste, com 67%, seguido do sudeste, com 52%.

A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

