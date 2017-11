MOVIMENTOS SEPARATISTAS

Por que a onda separatista não atinge a América Latina? O forte sentimento de unidade nacional, a diversidade linguística e étnica não incentivam os movimentos separatistas no continente

A América Latina tem vínculos coloniais, linguísticos e culturais com a Espanha e Portugal, além de investimentos e um projeto comum de democracia. Portanto, não causou surpresa que os latino-americanos tenham se envolvido nas discussões sobre o futuro da Catalunha. “Se rompe España?” foi o título da capa da revista Semana, da Colômbia.

Na Idade Média, o condado de Barcelona na região da Catalunha e o reino de Aragão uniram-se e construíram um vasto império na Península Ibérica. No início do século XVI, a Catalunha foi anexada à monarquia espanhola. Hoje, a Catalunha, dotada de um estatuto de autonomia, é dirigida por um governo regional. Barcelona, capital da Catalunha, é um importante polo cultural e turístico.

Nas últimas décadas, muitos escritores latino-americanos escolheram Barcelona, ​​com seus agentes literários e editoras, como uma moradia temporária ou permanente. Juan Gabriel Vásquez, um dos principais escritores da Colômbia, que morou em Barcelona durante 12 anos até 2012, escreveu no mês passado no jornal El País, que se sentia “surpreso e triste” com o movimento separatista da Catalunha.

A surpresa talvez seja resultado de movimentos separatistas esparsos e fracos na América Latina. Mas alguns exemplos tiveram repercussões geopolíticas e econômicas sérias.

Em 1903, Theodore Roosevelt separou o Panamá da Colômbia para construir o canal do Panamá. De 1836 a 1845, na Guerra dos Farrapos os revolucionários lutaram pela independência da província do Rio Grande do Sul das demais províncias do Brasil. Em 1849, o estado de Yucatán fez uma tentativa frustrada de se separar do México e ser anexado aos Estados Unidos.

Os movimentos separatistas mais recentes têm sido menos significativos. Depois da posse do presidente socialista Evo Morales, houve uma tentativa de cisão da região oriental da Bolívia, mais industrializada e rica em recursos naturais, da parte ocidental. O movimento O Sul É o Meu País defende a emancipação política e administrativa dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2016, o movimento realizou o Plebisul, uma consulta informal sobre a independência dos três estados, com pouquíssima adesão popular.

As divisões linguísticas e étnicas da América Latina constituem um obstáculo aos movimentos separatistas. As populações indígenas querem autonomia para preservar sua cultura, mas, ao mesmo tempo, lutam para serem tratados como cidadãos com direitos plenos.

Além disso, alguns países como o Brasil e o México transformaram a unidade nacional em um projeto político explícito. Em 1937, Getúlio Vargas mandou realizar a cerimônia da incineração das bandeiras estaduais. A cerimônia simbólica foi um marco da unificação nacional e do enfraquecimento do poder regional e estadual.

No México, após a revolução de 1910 a 1917, no processo de unificação do país o espanhol foi adotado como língua oficial. Só há pouco tempo, os governos do México e dos países andinos adotaram o ensino do espanhol e de línguas indígenas nas escolas.

Em um estudo comparativo do Peru e da Bolívia, Alberto Vergara, cientista político da Universidade do Pacífico em Lima, observou que existem condições específicas para que as insatisfações regionais se convertam em movimentos separatistas, como uma poderosa elite política regional, acesso a recursos econômicos e ao comércio exterior, e uma cidade que rivaliza com a capital do país. A Catalunha reúne essas condições, mas não a América Latina.

