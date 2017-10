MARANHÃO

‘Prefeita ostentação’ de Bom Jardim é presa novamente Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim (MA) foi presa por improbidade administrativa. Prisão, no entanto, é domiciliar, sem uso de tornozeleira eletrônica

25 out, 2017

Na última terça-feira, 24, a ex-prefeita de Bom Jardim, no Maranhão, foi presa novamente. Em março deste ano, Lidiane Leite foi condenada por improbidade administrativa. A prisão, determinada pelo juiz Raphael Leite Guedes, entretanto, é domiciliar, sem a necessidade do uso de tornozeleira eletrônica. A decisão atendeu um pedido do Ministério Público.

Lidiane Leite ficou famosa por exibir uma vida de luxo em suas redes sociais, por isso, ficou conhecida como “prefeita ostentação”. Em setembro, teve R$ 12 milhões bloqueados por ordem da Justiça.

A ex-prefeita já havia sido presa em 2015, enquanto comandava a prefeitura de Bom Jardim, depois de passar 39 dias foragida.

Nesta manhã, Lidiane postou em seu perfil pessoal no Facebook, a seguinte mensagem: