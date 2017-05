COLUNA ESPLANADA

Previdenciômetro Palácio do Planalto concentrará esforços em duas frentes para aprovar a Reforma da Previdência no plenário da Câmara

Após a aprovação do texto da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, o Palácio do Planalto concentrará a articulação em duas frentes para obter mais de 330 votos no plenário (são necessários 308): comunicação e pressão sobre aliados que se declaram indecisos. Uma força-tarefa foi montada para monitorar e rebater notícias veiculadas na imprensa e publicações nas redes sociais contrárias à proposta.

Caneta na mão

Os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Antônio Imbassahy estão com as agendas abertas para visitas de deputados nesta primeira quinzena.

A volta de Dirceu

Ao contrário da pena do Mensalão – pediu vaquinha no PT – a cela da Lava Jato fez bem a José Dirceu. Livre, procura casa para alugar no exclusivo Lago Sul em Brasília.

Na mira

O processo que pede a cassação da carteirinha de advogado de José Dirceu está na pauta do Conselho Federal da OAB, agendado para junho.

Canteiro em chamas

Devastada pela operação Lava Jato, a construtora Odebrecht deve demitir nos próximos dias mais de 30 mil funcionários de escritórios internacionais com obras da empreiteira em países que também investigam suas maracutaias com agentes públicos.

‘Zap’eou

A situação anda insegura para políticos em Brasília. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da comissão da reforma da Previdência, teve o celular clonado. Disparou mensagens por whatsapp ontem à noite com número novo.

Trator

Pode ser retaliação. Marun, com seus mais de 100 kg e quase dois metros, literalmente atropelou manifestantes na porta do plenário na quinta. “É o seu pensamento, não é o meu! A PEC (reforma da Previdência) é mais que necessária”, gritou a um deles.

Caixa do Rio

O federal Otávio Leite (PSDB-RJ) vai pressionar o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra, que visitará a Câmara. O deputado quer ajuda para o caixa do Rio.

Pelo Estado

“Não importa agora quem é base e oposição, o que interessa é o melhor para o Rio de Janeiro”, pondera Otávio, sobre as perspectivas de royalties do petróleo para o Estado.

Rolo compressor

Integrante da base, o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) esbravejou após a aprovação da reforma da Previdência na comissão especial. Diz que o Palácio passou o “rolo compressor” e usou moeda de troca. “Cargos e emendas, como sempre”, solta.

Caixa preta

Permanece parado desde fevereiro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que prevê o fim do sigilo bancário nas operações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Alerta estrangeiro

Autor, o senador Lasier Martins (PSD-RS) alerta para a possibilidade de “a comunidade internacional questionar em que circunstâncias um banco público brasileiro financiou, no exterior, empreendimentos contra os quais pesam suspeitas de irregularidades”.

Sem censura

O ministro do STF Dias Toffoli deu liminar que suspendeu decisão da Justiça para tirar do ar o Blog do Nélio. “É como fechar uma editora”, diz o ministro. O blogueiro publicava notícias que citavam membros do MP do Mato Grosso do Sul.

Na tela

O Superior Tribunal Militar passou a transmitir ao vivo, pela internet, suas sessões de julgamentos e administrativas, no < www.stm.jus.br >