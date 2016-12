ABAIXO DO ESPERADO

Previsão do PIB para 2017 é de 0,8% Em compensação, a projeção de inflação em 2016 deixou de ser 7,3% para ser 6,5%, exatamente o teto da meta de inflação

Nesta quinta-feira, 22, o Banco Central divulgou o Relatório Trimestral de Inflação. Segundo o documento, a economia brasileira em 2017 vai crescer menos do que o esperado.

O documento anterior havia sido publicado em setembro. A expectativa para crescimento da economia em 2017 caiu de 1,3%, na previsão anterior, para 0,8%. Já a projeção de retração do Produto Interno Bruto para este ano, que era de 3,3% passou para um recuo maior, de 3,4%.

Em compensação, a projeção de inflação em 2016 deixou de ser 7,3% para ser 6,5%, exatamente o teto da meta de inflação. No entanto, a projeção da inflação para 2017 foi mantida em 4,4%.

O Banco Central explicou que a atividade econômica está aquém do esperado no curto prazo e há um nível elevado de ociosidade, o que explica a redução na projeção do PIB deste ano.

O Banco Central também apontou para este ano a expectativa de um recuo de 5,9% no crescimento da agropecuária, além de retrações de 3,5% na indústria e de 2,5% em serviços. Já em 2017, a expectativa é de alta de 4% no setor agropecuário, além de 0,6% na atividade industrial e 0,4% em serviços.

Fontes:

Folha de S.Paulo-Banco Central reduz para 0,8% projeção de alta do PIB em 2017

Banco Central-Relatório de Inflação