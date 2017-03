NESTA DATA

A primeira Constituição brasileira Primeira Carta Magna do país foi outorgada pelo imperador D. Pedro I em 25 de março de 1824

A primeira Carta Magna brasileira foi outorgada por D. Pedro I em 25 de março de 1824. O imperador participara da redação do texto constitucional e garantiu a manutenção do seu poder e os interesses da aristocracia.

Leia também: Constituições do Brasil

A Constituição de 1824 concentrava poderes nas mãos do imperador. O direito ao voto era baseado em renda, no chamado sistema de voto censitário, de modo que só os ricos podiam votar e se candidatar a cargos eletivos. A maioria da população foi excluída do sistema eleitoral.

O texto manteve a monarquia como regime político, com o poder transmitido de maneira hereditária, de geração a geração. O imperador tinha o poder absoluto sobre todas as esferas do governo, podendo regular e controlá-los à revelia.

A Constituição também estabeleceu a divisão do governo em quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador (o imperador). Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil, mas a subordinou ao Estado.

Criou, também, o Conselho de Estado, com conselheiros escolhidos pelo imperador. A divisão territorial do país se manteve em províncias. Além disso, estabeleceu algumas garantias e direitos individuais. O imperador se dava ao direito de não responder na Justiça por seus atos, ou seja, ele se mantinha acima da lei.

Fontes:

História do Brasil - Constituição de 1824