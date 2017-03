PRISÃO FEMININA

Privilégio concedido à mulher de Cabral é realidade distante para a maioria Adriana Ancelmo teve a prisão provisória convertida em prisão domiciliar para poder cuidar dos filhos em casa

Apesar da Justiça brasileira ter autorizado desde o ano passado que mulheres grávidas e mães com filhos de até 12 anos tenham prisão provisória convertida em prisão domiciliar, o cárcere ainda é mantido em muitos casos no país.

Recentemente, a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, conseguiu a liminar para cumprir a pena em casa e poder cuidar dos filhos de 11 e 14 anos. No entanto, essa é uma realidade distante para muitas brasileiras.

Segundo informações do jornal O Globo, cerca de 42% das 37 mil mulheres detidas no país cumprem prisão preventiva, assim como a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, investigada por corrupção. As estatísticas não apontam, no entanto, quantas estão grávidas ou têm filhos pequenos.

Embora a Defensoria Pública do estado de São Paulo seja um dos órgãos mais atuantes para garantir o direito das detentas, a medida encontra muita resistência de juízes, principalmente na primeira instância. Para a defensora pública Maíra Coraci Diniz, o principal complicador é a dificuldade de fiscalizar o cumprimento da prisão domiciliar.

“Na primeira instância da Justiça, vemos mais forte a cultura do encarceramento e de uma resposta punitiva à sociedade sem pensar no resultado das prisões num sistema carcerário falido”, explica Maíra Coraci Diniz.

Entre as acusações que levam à prisão de mulheres, a mais comum é a de tráfico de drogas – corresponde à 68% dos casos. Em seguida estão furto (9%) e roubo (8%). Além disso, mais da metade das detentas é condenada a penas de dois a oito anos.

A advogada Raquel da Cruz Lima, coordenadora do grupo Justiça Sem Muros, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, acrescenta ainda que grande parte das mulheres presas não têm histórico criminal. “Essa lei tem como principal intenção proteger a criança”, ressalta a advogada.

Aprovada em março de 2016, a lei substitui o texto anterior, que dizia que o benefício é concedido para grávidas a partir do sétimo mês ou com gestação de risco e mães de criança com até 6 anos. Entretanto, a aplicação dela não é automática e cabe ao juiz decidir.

