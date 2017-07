MPF

Procuradores alertam para o desmonte da Lava Jato Procuradores da Lava Jato afirmam que fim do grupo de trabalho exclusivo é um evidente retrocesso que sinaliza o desmonte da operação

A Polícia Federal (PF) anunciou na última quinta-feira, 6, o fim do grupo de trabalho exclusivo da Operação Lava Jato. O grupo foi criado em 2014 para atuar exclusivamente nas investigações do esquema de corrupção na Petrobras.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu para a medida ser revisada. Para os procuradores da força-tarefa da Lava-Jato, a medida é um evidente retrocesso e sinaliza o desmonte da operação, orquestrado pelo governo para enfraquecer as investigações. Desde o início do ano, o grupo de trabalho da PF enfrenta redução do número de delegados – de 9 para 4 – e teve um corte de um terço do orçamento.

Com a dissolução do grupo, os inquéritos da Lava Jato serão distribuídos para todo o efetivo da PF no Paraná. Entretanto, nenhum deles atuará com exclusividade e terão que dividir a atenção com outras investigações. São cerca de 100 inquéritos abertos na Lava Jato.

Para a força-tarefa da Lava Jato, a medida atrapalha as investigações, já que nenhum desses policiais terá conhecimento especializado sobre a operação, logo, será mais difícil rastrear novos casos de corrupção.

Em nota oficial, a PF negou que a Operação Lava Jato esteja passando por um desmonte e destacou que agora terá mais pessoas auxiliando nas investigações – serão 84 agentes ao todo. O texto destaca que a medida “prioriza ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário”.

