JORNALISMO

Profissões perigosas: escolha aqui a que você quer exercer Relatório aponta o Brasil entre os dez países mais perigosos do mundo para os profissionais da imprensa

Viver perigosamente é um lema que alguns adotam até mesmo em sua atividade profissional. No site hypescience.com estão listadas profissões raras e igualmente arriscadas: tratador de crocodilo, eletricista de linhão de alta tensão com acesso por helicóptero, limpador de janelas de prédios em Dubai, treinador de leões, peão de mina de gás ou pescador de caranguejos gigantes em águas ferozes e congelantes. Já a Forbes rende sua homenagem e lembrança a caminhoneiros (especialmente os brasileiros), carcereiros e brigadistas de incêndio em plataformas. Mas o leitor pode escolher uma profissão menos alternativa – mas igualmente perigosa. Basta ingressar numa faculdade de Jornalismo.

Esta semana, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgou relatório sobre Violações à Liberdade de Expressão. O estudo aponta que o Brasil é um dos dez países mais perigosos do mundo para os profissionais de imprensa. Dados de 2016 indicam 174 casos de agressão a 261 profissionais e veículos de comunicação, além de dois assassinatos a jornalistas no exercício da profissão. De 2015 (64 agressões e oito mortos) para 2016, o número de casos aumentou 60%. Isso sem considerar intimidações ou ameaças – que ocorrem diariamente nas ruas. Os protestos de rua devido à crise política e a realização da Rio-2016 contribuíram fortemente para estes números.

A esta altura, o leitor poderá lembrar que dezenas de policiais militares foram mortos somente em janeiro de 2017. É verdade. Mas esta é uma atividade na qual os profissionais andam armados e recebem treinamento de defesa para eventuais confrontos.

Armado com uma caneta – quando muito com um gravador ou câmera – o jornalista comparece a locais de conflito ou faz investigações. Tudo por sua conta e risco. No ranking mundial, o Brasil fica atrás apenas de Iraque, Síria, Afeganistão, México, Iêmen, Guatemala, Índia, Paquistão e Turquia.

Presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo revela que um dos problemas mais graves nesse cenário é o tratamento dispensado pelos agentes de segurança pública aos profissionais da comunicação: “São eles, os agentes públicos, os que mais ameaçam, intimidam e agridem, mesmo quando os profissionais estão identificados com o crachá de imprensa”, denuncia.

O relatório não contabiliza – mas faz menção – aos 21 jornalistas mortos na queda do avião da Chapecoense – considerada a pior tragédia do jornalismo brasileiro.

Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina – como cantaria Elis em versos de Belchior.