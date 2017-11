NOVA PROJEÇÃO

Governo prevê redução em aumento de salário mínimo O valor original, que era de R$ 969,00 foi reduzido para R$ 965,00, uma queda de R$ 4,00

O salário mínimo deve subir menos do que o esperado em 2018. Isso porque, segundo projeções apresentadas pelo Ministério do Planejamento, o valor original, que era de R$ 969,00 foi reduzido para R$ 965,00, uma queda de R$ 4,00. Atualmente o vencimento mínimo nacional é de R$ 937,00.

As projeções foram apresentadas pelo governo na última segunda-feira, 30, juntamente com outros parâmetros da proposta orçamentária para 2018. Todos os dados apresentados serão enviados para o Congresso Nacional como uma mensagem modificativa. Isso porque o déficit primário subiu R$ 30 bilhões, passando de R$ 129 bilhões para R$159 bilhões.

De acordo com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o governo precisa obedecer as regras de cálculo para o salário mínimo, afirmando ainda que o valor previsto é apenas uma projeção, não definitivo. Além disso, a queda do vencimento aconteceu devido a projeção para a inflação em 2017 também ter sido menor. Outros dados que sofreram com a retração foram do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que passou de 3,5% para 3,1%.

A taxa de juros da economia (Selic) também caiu, passando de 8% para 7,25%. A projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a expectativa para o crescimento da economia se mantiveram, sendo 4,2% e 2%, respectivamente.

Por outro lado, a previsão de receitas do governo cresceu, passando de R$ 1,19 trilhão para R$ 1,23 trilhão. Com a expectativa de crescimento, a equipe econômica também encaminhará ao Congresso Nacional algumas medidas para aumentar a arrecadação, como a ampliação do Imposto de Renda sobre fundos exclusivos. Em contraponto, a expectativa de despesas também subiu, passando de R$ 1,32 trilhão para R$ 1,37 trilhão.

Além disso, o governo federal também apresentou as projeções para o comportamento da dívida pública. A dívida bruta, por exemplo, passará de 75,7% em 2017 para 80,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Enquanto isso, no mesmo período, a dívida líquida subirá de 52,2% para 59,1% do PIB.

As despesas discricionárias também sofrerão ampliações no próximo ano, passando de R$ 200,2 bilhões na proposta original para R$ 250,2 bilhões. Em 2017, os gastos estão fixados em R$ 245,7 bilhões.

Fontes:

O Globo - Governo reduz projeção para salário mínimo em 2018

IstoÉ Dinheiro - Planejamento: mensagem modificativa incorpora déficit de R$ 159 bi para 2018