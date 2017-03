BRASIL

PSOL entra com representação contra Padilha Ministro da Casa Civil, que está de licença médica, foi citado em depoimento de José Yunes

Nesta quinta-feira, 2, a bancada do PSOL entrou com representação contra o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, na Procuradoria-Geral da República (PGR). O líder do partido, Glauber Braga, disse que a ideia é ampliar as investigações contra o ministro.

Em depoimento ao Ministério Público Federal, José Yunes, ex-assessor do presidente Michel Temer, disse que foi Padilha quem negociou com o ex-executivo da Odebrecht Cláudio Melo uma doação de R$ 10 milhões para o PMDB em 2014. Yunes alega que foi “mula involuntária” de Padilha.

O ministro está de licença médica por conta de uma operação para retirada de próstata.

