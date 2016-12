ELEIÇÕES 2018

PT deve lançar candidatura de Lula no início de 2017 Candidatura deve ser oficializada entre fevereiro e abril do próximo ano

O PT deve oficializar a candidatura de Lula à presidência entre fevereiro e abril de 2017. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, a informação foi confirmada, de forma reservada, por fontes do Instituto Lula e membros da cúpula do partido.

A medida visa aproveitar a baixa popularidade de Michel Temer e a liderança de Lula registrada nas últimas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2018. O ex-presidente aparece na frente em todas as simulações de primeiro turno na mais recente pesquisa do Datafolha.

A candidatura também visa reforçar a defesa de Lula frente às acusações da Operação Lava Jato, na qual o ex-presidente é réu em quatro processos. Ao lançar a candidatura de Lula já no início do ano, o PT se antecipa a possíveis condenações que possam barrar o ex-presidente de disputar as eleições presidenciais.

“A necessidade de condenar Lula cresce na medida em que ele assume protagonismo nas eleições de 2018. Ao que parece a população começa a fazer a comparação entre os projetos”, disse o coordenador do setorial jurídico do PT, Marco Aurélio de Carvalho.

