EXCEÇÃO À REGRA

Quando a honestidade causa estranheza e vira notícia Num país como o nosso, tão acostumado a atos de corrupção, um mero ato de honestidade acabou ganhando as páginas dos jornais

Talvez o ditado “Em terra de cego quem tem um olho é rei” não seja o mais adequado. Mas o certo é que, num país como o nosso, tão acostumado a atos de corrupção, um mero ato de honestidade acabou ganhando as páginas dos jornais. E um cidadão correto acaba sendo visto como alguém estranho ou mesmo esquisito.

No último domingo, em Itararé, no interior paulista, o escrevente de cartório Sandro Moraes fez uma “barbeiragem” com o carro que dirigia e acabou arrancando o espelho retrovisor de um automóvel estacionado. Sem encontrar o dono do veículo, Moraes deixou um bilhete com seu número de telefone no para-brisa e foi para casa.

A “vítima”, o policial militar Cristiano Borges, ficou tão surpreso com o gesto de civilidade de Sandro que postou o ocorrido nas redes sociais. A postagem “viralizou” de um jeito que os dois viraram notícia. “Eu não deveria estar impressionado, pois esta era uma atitude que deveríamos entender por natural. Mas, nesses tempos, ser honesto chama a atenção”, disse o PM.

Como diria José Simão…

Cristiano e Sandro conversaram por telefone e o conserto foi feito em poucas horas. Os dois moram na mesma cidade e já se tornaram amigos. Sandro Moraes revelou que, no momento do pequeno acidente, estava com os dois filhos no carro e sequer cogitou deixar o local – deixando um mau exemplo para os meninos. “Fiz o que deveria ser considerado uma coisa normal. Acho que ser honesto deveria ser obrigação.” Ele acredita que a repercussão do gesto se deve à situação que o país vive hoje e não se considera melhor do que ninguém por isso.

Formado em Letras, o PM tinha escrito dias antes para um jornal de Itararé sobre o conceito da honestidade. “Eu tinha dito que toda pessoa nasce honesta, mas muitos se desviam. É sempre bom ver que ainda há gente íntegra”.

Diria o bem-humorado jornalista José Simão que, por causa do sobrenome, Moraes é um “predestinado”. Seu destino foi traçado quando ganhou o sobrenome. Pode ser.