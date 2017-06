Educação em cifras

Quanto ganha um professor no Brasil e nos Estados Unidos Artigo publicado no 'Washington Post' revela quanto cada estado americano paga a professores

As crescentes mobilizações dos professores da rede pública brasileira por melhores condições de trabalho retomam um antigo – e permanente – discurso sobre a polêmica remuneração da classe. Nas últimas semanas, a categoria organizou greves em pelo menos cinco cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina, Belém e Goiânia.

Piso salarial no Brasil

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o atual piso salarial dos professores em 2014 é de R$ 1.697,37. Ou seja, esse é o montante mínimo que as prefeituras e estados devem repassar aos profissionais da educação com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O valor recebeu um reajuste de 8,32% em relação ao pago em 2013, de R$ 1.567.00.

Uma pesquisa realizada pelo portal Terra entre abril e maio de 2013 revelou quanto as principais capitais brasileiras pagaram, na prática, por 20 ou 40 horas semanais a professores da rede pública com formação mínima para o ensino médio.

Rio de Janeiro (R$ 2933,72), Vitória (R$ 2782,74), São Paulo (R$ 2600, 00), Campo Grande (R$ 2362.04) e Porto Alegre (R$ 2187,00) foram as capitais que melhor remuneraram a categoria, em uma jornada de 40 horas semanais. Com exceção de Fortaleza, Porto Velho, Rio Branco, Salvador e Maceió, todas as demais regiões pagaram, no período analisado, o piso (ou valor superior, a depender da jornada) determinado pela lei federal do Piso Salarial. O Terra não conseguiu contato com a secretaria de educação de Macapá.

Um levantamento realizado em janeiro de 2014, pelo mesmo portal, apontou que o Rio Grande do Sul e Rondônia aparecem como os únicos estados brasileiros que ainda não pagam o piso nacional dos professores. Com relação ao novo aumento, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que reajustará em 7% o salário de todos os professores estaduais em julho. Quanto a Rondônia, região que descumpre a lei federal, a Secretaria de Educação do estado informou que os professores da rede não receberão aumento em 2014. As demais secretarias não se manifestaram sobre os novos reajustes.

Remuneração nos EUA

Em matéria publicada nesta terça-feira, 27, pelo jornal americano Washington Post, um mapa relaciona os salários anuais pagos a professores em cada estado americano. Em Nova York, por exemplo, um professor ganha por ano US$ 75.279, enquanto no Rio de Janeiro, o estado brasileiro que melhor remunera seus professores, um profissional da mesma categoria tem um vencimento anual de R$ 35.204,64.

Veja abaixo o gráfico do Washington Post mostrando o salário anual médio de professores de escolas públicas em cada um dos estados dos EUA. Os dados são de 2013.

