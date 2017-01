Julgamento do mensalão

Quantos anos de prisão Dirceu pode pegar? Ministros do Supremo devem começar a definir as penas dos 25 réus do mensalão nesta terça-feira

Definidas as condenações e as absolvições, o julgamento do mensalão entra agora em sua última etapa: a dosimetria, isto é, a definição das penas dos 25 réus condenados por formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Em entrevista ao portal UOL, o advogado criminalista Fabio Tofic disse que o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, pode pegar o mínimo de três anos de prisão. Já o publicitário Marcos Valério, condenado por peculato, corrupção ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, pode pegar o mínimo de dez anos de prisão.

O site R7 publicou uma reportagem nesta segunda-feira, 22, dizendo que, no melhor dos cenários para o ex-ministro da casa Civil, ele pode pegar de 3 a 15 anos. Já o site Consultor Jurídico diz que Dirceu pode pegar até 108 anos de prisão: “José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi condenado por nove atos de corrupção ativa, por oito votos a dois. A pena para o crime de corrupção ativa varia de dois a 12 anos de prisão. Se o Supremo atender ao pedido do Ministério Público, Dirceu pode pegar até 108 anos de prisão — isso sem a soma de possíveis agravantes”.

Cada ministro do Supremo Tribunal Federal terá agora que se basear em uma lista incluindo itens como culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade dos réus, motivos, circunstâncias do crime e comportamento para determinar a pena de cada um dos 25 réus do maior escândalo de corrupção do governo Lula. As penas de até dois anos já prescreveram.

As penas também podem ter atenuantes como, por exemplo, o desconhecimento do réu sobre a lei e o falto de ele ter confessado a autoria do crime espontaneamente.

Nesta segunda-feira, 22, José Dirceu divulgou nota negando ter integrado ou chefiado quadrilhas, e afirmando que a decisão do Supremo “mostra total desconsideração às provas contidas nos autos e que atestam” sua inocência.

Entenda como as penas são calculadas:

Formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal): associação de mais de três pessoas com a finalidade de cometer crimes. Pena: de 1 a 3 anos de prisão

Corrupção ativa (art. 333 do Código Penal): oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: de 2 a 12 anos de prisão e multa

Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal): solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, uma vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem em razão da função que exerce, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Pena: de 2 a 8 anos de prisão e multa

Peculato (art. 312 do Código Penal): apropriação por funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: de 2 a 12 anos de prisão

Gestão fraudulenta de instituição financeira (art.4º da Lei nº 7.492/ 1986): gerir fraudulentamente instituição financeira. Pena: de 3 a 12 anos e multa

Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro – nº 9.613/1998): ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos e multa

Evasão de divisas (art.22 Lei nº 7.492/ 1986): efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Pena: de 2 a 6 anos de prisão e multa

